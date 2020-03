Több vidéki városban is bezárják a játszótereket

Több vidéki városban a játszóterek bezárásáról döntöttek a koronavírus-járvány miatt, az idős embereket pedig arra kérik, jelezzék, ha segítséget kérnek az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzéséhez. Az óvodákat, bölcsődéket több helyen szerdától zárják be, írja az MTI. Budapesten a legtöbb helyen már hétfőn zártak az óvodák, a játszóterek bezárását pedig kedden jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester.

Szolnokon szerdától bezárják valamennyi óvodát és bölcsődét - ügyelet működik majd -, és a játszótereket is - közölte Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármester a Facebook-oldalán. Szerdától a város valamennyi játszóterét is bezárják. Elsősorban az idős, egyedülálló, segítségre szoruló lakosoknak tudnak segíteni az alapvető élelmiszerek beszerzésében, gyógyszerek felíratásában és kiváltásában. Azokban a társasházakban, ahol a bérlakások többsége önkormányzati tulajdonban van, kötelezővé tették a lépcsőházak fertőtlenítését, és erre kérik a többi társasház közös képviselőit is.

A székesfehérvári önkormányzat telefonos ügyfélszolgálatot állított fel és e-mailben is várják azoknak a 70 év feletti embereknek a jelentkezését, akik vállalják, hogy egészségük védelmében otthon maradnak és segítséget kérnek a mindennapi ellátásukhoz, például az étel házhoz szállításához, a bevásárláshoz vagy a gyógyszerek kiváltásához.

Miskolcon járőrök figyelmeztetik a diákokat a plázákban

Kaposváron az idősotthonokban látogatási tilalmat vezettek be, az idősklubok működését szüneteltetik - közölte Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester a Facebook-oldalán. Az önkormányzat arra kéri az időseket, jelezzék, ha segítségre szorulnak a bevásárláshoz, gyógyszereik beszerzéséhez. Keddtől az Agóra, a múzeumok és a könyvtárak sincsenek nyitva, a könyvek kölcsönzési ideje automatikusan meghosszabbodik. Az uszodát kizárólag versenyzők használhatják, a termálfürdő gyógyrészlege korlátozottan üzemel.

A pécsi vásárcsarnok szerdától korlátozásokkal működik, a belépésre és kilépésre egymástól távol eső ajtók szolgálnak, és a csarnokban egyszerre legfeljebb száz ember tartózkodhat, emellett csak kétméteres védőtávolságot tartva lehet várakozni az épületben és azon kívül.

A miskolci önkormányzat közölte: a városban Veres Pál (Függetlenek SZIVE, MSZP, Momentum, Párbeszéd, Jobbik, LMP, DK, Mindenki Magyarországa, Velünk a Város) polgármester kérésére járőrszolgálatot indítanak, hogy felhívják az idejüket a plázákban töltő diákok figyelmet: az új tanítási rend szerint otthonról kell folytatniuk tanulmányaikat.

Siófokon ingyen szállodai szoba a karanténba vonulóknak

Siófokon az önkormányzat internetes oldala szerint egy helyi hotel ingyen ajánlja fel a szobáit az önkéntes karanténba vonulóknak. A városban ingyenessé vált a parkolás. Barcson bezárt a fürdő, a helyi szociális központ nem fogad klubtagokat a nappali ellátás keretében.

Salgótarjánban keddtől szintén bezárták a játszótereket - a város polgármestere a döntést közösségi oldalán jelentette be. Fekete Zsolt (Salgótarján, Szeretem! Egyesület - DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd, Tarjáni Városlakó Egyesület) tudatta azt is, hogy nemcsak az önkormányzat fenntartásában lévő, hanem Salgótarján egész közigazgatási területén működő óvodákban és bölcsődékben rendelt el rendkívüli szünetet keddtől. Átmenetileg bezárták a városi uszodát is.

A balassagyarmati dr. Kenessey Albert Kórházban a járványhelyzetre készülve a teljes belgyógyászati pavilont infektológiai feladatokra szabadították fel - ezt az önkormányzat közölte közösségi oldalán. Tatabányán szerdától lesz rendkívüli szünet az óvodákban, ügyeleti rend bevezetése mellett, és a bölcsődéket is szerdától zárják be. Komáromban több mint száz önkéntes jelentkezett az elmúlt napokban, hogy idős helybélieknek segítsen.

Nagykanizsán segítenek a beteg kutyatartóknak

Tatán az önkormányzat napi bejelentéssel, alkalmi munkában foglalkoztatna fizetés nélküli szabadságra kényszerült embereket. Esztergomban a Suzuki Szlovákiából és Budapestről nem indít dolgozói buszjáratokat. A termelésben a délelőttös műszakot megtartják, a délutános műszakot törölték, a 60 év felettiek nem állhatnak munkába.

Szegeden szerdán üzemkezdettől nyári tanszüneti menetrend alapján közlekednek a tömegközlekedési járatai. Nagykanizsán az önkormányzati tulajdonú, varrodával is rendelkező cégnél szájmaszkok gyártására álltak át, a város egyelőre 10 ezer darabos megrendelést adott - közölte az MTI-vel kedden Balogh László polgármester (Fidesz-KDNP). A csökkent munkaképességű dolgozókat foglalkoztató Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. kedden kezdte el a gyártást, a prevenciós célra használható maszkokat a város önkormányzati, egészségügyi intézményeinek, illetve a nagykanizsai fertőzötteknek készítik.

Zala megyében a gyepmesteri feladatokat is ellátó nagykanizsai Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület közleményben tudatta, hogy ha nagykanizsai lakost megbetegedés miatt kórházba visznek, a páciens háziállatainak elhelyezését - ha ebben rokonok, szomszédok nem tudnak segíteni - megoldják az Ady utcai állatmenhelyen.

(Borítókép: Üres j átszótér a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium Általános Iskola és Óvoda udvarán 2020. március 16-án. - fotó: Krizsán Csaba / MTI)