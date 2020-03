Bezárnak a BKK ügyfélközpontjai

Röviddel azután, hogy Karácsony Gergely főpolgármester is bejelentette, március 19-től, csütörtöktől ritkítják a fővárosi közösségi közlekedés járatait, nyári menetrendre állnak át a városban közlekedő buszok, metrók és villamosok is, a BKK közleményben hívta fel a figyelmet, hogy ezzel egyidőben a járványveszély elmúltáig a BKK ügyfélközpontjai is bezárnak.

A BKK közlése szerint az elmúlt napokban jelentősen visszaesett a budapesti tömegközlekedés kihasználtsága, a legfrissebb, szerdai adatok szerint a járatok telítettsége átlagosan 10 százalék alatti, ezért 14 budapesti ügyfélközpontjukat, valamint a népligeti jegy- és bérletpénztárukat is bezárják – ezek forgalma szintén minimálisra csökkent.

Azt javasolják, hogy a járvány idején aki csak teheti, mobiljegyet vásároljon – bár egyelőre nem lehet beszerezni az összes jegytípust, a leggyakrabban használt bérletek és napijegyek ugyanakkor elérhetők. A BKK szerint ez a legbiztonságosabb módja a jegy- és bérletvásárlásnak.

A jegyek és bérletek emellett továbbra is megvásárolhatók mintegy 370 automatából, valamint 9 továbbra is nyitva tartó pénztárban: a Batthyány téren, az Örs vezér terén, a Puskás Ferenc Stadionnál, a Blaha Lujza téren, a Corvin-negyednél, Újpest-központnál, a Nyugati pályaudvarnál és a Nagyvárad téren.

Ezek mellett több száz budapesti helyszínen (pl. postahivatalokban, újságárusoknál, élelmiszerboltokban) vásárolható vonaljegy és/vagy 10 darabos gyűjtőjegy. "Aki ezeken az értékesítési pontokon kíván vásárolni, kérjük, hogy előzetesen tájékozódjon a vonatkozó kormányhatározat értelmében megváltozott nyitvatartásukról" – jegyzi meg a BKK.

A BKK egy korábbi közleménye szerint a budapesti utasforgalom 35 százalékát a diákok adják, ezért az oktatási intézmények bezárásával már eleve ennyivel kevesebben utaztak a járműveken. A tanítási időszakhoz képest körülbelül 200 fővárosi járművet és járművezetőt tudnak tehermentesíteni az átmeneti időszakban.