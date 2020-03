Szájmaszkért és kesztyűért esedeznek a gyógyszertárak

„Ismerősök is sokan mondják, hogy azt hallottam a rádióban, tévében, hogy ti is kaptatok elég maszkot, kesztyűt, de ez nem igaz” – mondta egy gyógyszertári dolgozó.

„Nem pánikot akarok kelteni, de az ellátórendszer végpontján sokan 12-24 órás műszakokban dolgoznak, felgyűlik az emberben az ingerültség, ha eközben azt állítják, hogy az alapvető védőeszközök rendelkezésre állnak, bár tudom, nem csak nekünk, hanem az orvosoknak, kórházi dolgozóknak sem jut elég”

- mondta. Ők két hete kaptak 50 darab egyszerű – a levegő szűrését nem biztosító – műtéti szájmaszkot, 8 dolgozóra. Kétóránkénti javasolt csere mellett ez valójában másfél napra elég.

A helyzet nem változott, a héten egy gyógyszerészcsoport folyamatosan próbált a gyógyszerészkamarával, az operatív törzzsel kooperálva, felvilágosítást kérni, hogy legyen gyorsan megoldás, hogy „olyan maszkot, kesztyűt kapjunk amivel tudunk dolgozni.”

Ad hoc jelleggel, ismerősök, környékbeli egészségügyi intézmények ugyan kisegítették őket egy újabb hétre – szintén az egyszerű műtéti szájmaszkkal -, de ezek átmeneti megoldások, rendszerszintűen nincs biztosítva. Kesztyűből is kevesebb van, mint amennyi szükséges volna:

Én sem tudom, hogy az előttem álló vásárló készpénzzel fizetőtől mi kerül a kesztyűmre, és nem tudom fertőtleníteni minden érintés után. Ha jön utána egy 65 feletti ügyfél, legfeljebb kérhetem, hogy lehetőleg ne érjünk semmihez”.

A tollakat is bevonták, a pultokról, szerencsére már a hivatalos protokoll is változott, így nem kell aláírni a recepteket, nem csak az érintett válthatja ki, elég, ha az illető igazolja magát. Márpedig a csoportos fertőzés szakaszában már sokkal nagyobb a járvány terjedésének esélye – nyilván ezért is van szükség mindenütt a korlátozó intézkedésekre - így a gyógyszertárak dolgozói fokozottan ki vannak téve a veszélynek - így aztán az ügyfelek is.

A patikák vevőforgalma ugyanis megnőtt, bár ez nem jelenti, hogy minden vevő meg is kapja, amit keres. A gyógyszerforgalom optimálisabb elosztásához az is hozzájárulhatott volna, ha a receptre felírt gyógyszerek mennyiségét egyhavi adagban korlátozzák erre az időre. Igaz, a vény nélküliek esetében ez nem lett volna megoldás:

paracetamol tartalmú láz- és fájdalomcsillapító már sok helyen nincs – miután az ibuprophen tartalmúakkal kapcsolatban felvetődött, hogy nem feltétlenül a legjobb ebben az esetben,

C-vitamin sok helyen nincs,

maszk általában nincs,

gumikesztyű sem nagyon.

„Kesztyűből rendelésünk negyede jött meg, 4-10 párat adnak ki a gyógyszertárak vevőnként, így is elfogy másfél óra alatt” – mondta a dolgozó. Ez a mennyiség szerinte is nyilván kevés a vevőnek is, hiszen egyszer használatos kesztyűkről van szó, de megjegyezte, hogy a mosható szövetkesztyű is adhat némi biztonságot egy bevásárlás erejéig, de fontos, hogy hazaérkezéskor azonnal kimossák.

De emelkedhetett az ügyfelek forgalma azért is, mert a háziorvosokat biztonsági okokból most előbb telefonon kell elérni, aki csak a nagyon egyértelműen nem koronavírusos esetekben fogadhatja a beteget. „A többiek így nagyobb eséllyel jönnek most előbb a gyógyszertárba.”

Bár a helyiségben már nem alakulhatnak ki sorok, a padlót is sűrűn mossák fel, a gyógyszertári dolgozók is elkaphatják a vírust, és ha egy dolgozóval ez megtörténik akkor a karantén miatt a többi is kiesik a munkából, az ellátórendszerből.

De jöjjenek is az emberek, ha szükséges, ez a hivatásunk, erre esküdtünk fel, ezt vállaltuk, de ezért is fontos, hogy minket is meghallják a segélykiáltást itt, az ellátórendszer egyik végpontján”

- mondta a dolgozó, sokszor hangsúlyozva, hogy nem a pánikkeltés, a közrend megzavarása a célja, azt is megérti, ha nem minden nehézség kerül a széles nyilvánosság elé, hogy nyugodtabban lehessen kezelni a helyzetet, de ha valójában közben nem oldódik meg, akkor ez inkább azt jelenti, hogy félvállról veszik azokat, akik erőn felül teljesítenek.

Az igazság kimondása épp arra szolgál, hogy mindenki tisztában legyen vele, az operatív törzsig, hogy még többet kell tenni

- mondta.

Ahogy tud az állam beszerezni, adni fog

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón a maszkokkal kapcsolatban elmondta, hogy a várt 120 ezer maszk még nem érkezett meg. Jelenleg az egészségügyi dolgozóknak prioritást élvez a maszkok biztosítása, és a kormány mindent megtesz, hogy Kínából annyi maszk érkezzen napokon belül, amennyi a mostani készletet meghaladja.

"A szabadpiac most inkább szabadrablás"

- kommentálta a Kínai tárgyalásokat Gulyás. Ez nagyságrendileg "jóval több, mint tízezer, mint százezer, és mint egymillió" maszk, tette hozzá.

FFP3-as (a legnagyobb védelmet biztosító) arcmaszkból 13 ezer maszk érkezett, 1920-at adtak ki. FFP2-esből 79 ezer érkezett be, 5800-at adtak ki a miniszter elmondása szerint.

Arra a kérdésre, hogy az állam ad-e segítséget az orvosoknak maszkügyben, Gulyás azt mondta, az orvosok nem fognak tudni hozzájutni maszkokhoz, mert az hiánycikk. Az állam szerez be és juttat el maszkokat a háziorvosoknak. Ahogy tud az állam beszerezni, adni fog. Egy ilyen kör már volt, a kormány dobozokban küldött maszkokat (sebészit, majd speciálisat) a háziorvosoknak. Ugyanezt mondta a patikákról is.

(Borítókép: Patikus egy budapesti gyógyszertár bejáratánál 2020. március 18-án. / Fotó: Nagy Attila Károly / Index)