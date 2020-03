Karácsony Pekingtől és Sanghajtól kér maszkokat

A főpolgármester közösségi oldalán közzétett délutáni posztban először a védőfelszerelések hiányáról vagy meglétéről szóló híreket értékelte:

Kétféle információ jut el hozzánk. Az egyiket a miniszterelnök mondta ma is: szerinte van elegendő védőfelszerelés. Ez örömteli (lenne). De sajnos másfajta információ is egyre nagyobb számban és egyre kétségbeesettebb formában jut el hozzánk, nem ritkán drámai hangon.

– írta Karácsony.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth rádióban elmondta, az országban van elég maszk, „milliószám van maszkunk, gyártunk is ilyeneket, a börtönökben például, nyersanyagot is szerzünk be, minden típusú maszkból vásárolunk”.

Karácsony szerint viszont a kerületi egészségügyi ellátásban dolgozóktól, a hajléktalan ellátásban hősiesen dolgozó szociális munkásainktól, a város működtetésében kulcsszerepet játszó BKV-soktól, az idősgondozásban, a köztisztaságban és a közrend fenntartásában dolgozó munkatársaktól nem olyan információ jön, hogy lenne védőfelszerelés.

A pénteken összehívott fővárosi védelmi bizottságban a főpolgármester elmondta: gondoskodni kell a budapesti egészségügyben dolgozók védőfelszereléssel történő ellátásáról. Szükség van annyi maszkra, hogy tudjanak adni a budapestieknek, akik a tömegközlekedést használják. Szükségünk van védőfelszerelésre a hajléktalanellátásban és az idősgondozásban dolgozók, a BKV-gépkocsivezetők, az FKF-dolgozók, a közterületfelügyelők számára.

Erről újra a főpolgármester hivatalos levelet küldött a fővárosi kormánymegbízotton keresztül a kormánynak. A válaszig is minden csatornát igénybe vesz a főváros, hogy beszerezzen ilyen védőfelszereléseket.

Mint Karácsony közölte: a pekingi és a sanghaji főpolgármester segítségét is kérte.

E tekintetben a pénz nem számít, minden forrást, minden beszerzési csatornát igyekszünk felhasználni az emberéletek védelme érdekében.

– szögezte le a főpolgármester.

Információink szerint a II. kerület Dél-Koreával, Józsefváros pedig egy kínai testvérvárosával vette fel a kapcsolatot hasonló célból.

