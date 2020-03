Siófokon szombatra megszűnt a „happening-hangulat”, délelőtt a település kikötőjében csak néhány fiatal pár sétált. Ők azt mondták, azért nem maradnak otthon, mert „kihasználják a jó időt, és azt, hogy még ki lehet mozdulni”, Balatonvilágoson, Zamárdi szabadstrandján és utcáin viszont már ekkora mozgás sem volt.

Csütörtökön több balatoni polgármester is azért szólalt meg, mert a nyaraló tulajdonosok a koronavírus elől a balatoni településekre menekültek, ezzel felgyorsítva a járvány terjedését. Balatonalmádiban március 20-ig ezért be is zárták az önkormányzat strandját.

Lengyel Róbert siófoki polgármester az önkormányzat honlapján kérte „a Siófokon nyaralóval rendelkező ingatlantulajdonosokat, hogy mérlegelve a veszélyhelyzetet, felelősségteljes állampolgári magatartást tanúsítva ne utazzanak ide, és ne költözzenek siófoki nyaralóikba, hanem maradjanak lakhelyükön!”

10 Galéria: Siófokon már nyoma sincs a happening-hangulatnak Fotó: Marjanovic Mira / Index

Ambrus Tibor, Csopak polgármestere pedig arról beszélt a Veszprém Tv-nek, hogy

a településen valódi happening-hangulat van, nyarat idéző tömeg hömpölyög, az éttermekben nem lehet asztalt találni és a fagyizók előtt is kígyózik a sor.

Közben kiderült, hogy Balatonlellén egy olyan fertőzött budapesti férfi van karanténban, aki korábban Ausztriában dolgozott majd a lellei nyaralójába - egy harminc lakásos társasházba - költözött le. Kenéz István, Balatonlelle polgármestere az RTL Klub Híradójában arra kérte a nyaraló tulajdonosokat, ne költözzenek be apartmanjaikba.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az Indexet olvassák! Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!