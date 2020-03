Karácsony: Az ország akkor fogja a válságot kihordani, ha a védekezésben a kormány sikeres

Gondoljunk bármit erről a kormányról, magától értetődő, hogy az ország akkor fogja a válságot kihordani, ha a védekezésben a kormány sikeres. Mindenkinek az a dolga, hogy drukkoljon a kormány sikerének. A kormány persze megnehezíti, hogy drukkoljanak neki, és a magam részéről végtelenül szomorú vagyok, hogy ebben az ügyben nem sikerült a politikának megüzennie azt, hogy együtt kell működnünk

- mondta Karácsony Gergely főpolgármester a 24.hu-nak adott interjújában, majd hozzátette: "az egy nehezen megemészthető helyzet, hogy azt várjuk az emberektől, hogy működjenek együtt, ezt kérjük tőlük éjjel-nappal, majd a politikai elit megint képtelennek mutatkozik az együttműködésre. Ha valamikor, hát most, amikor tényleg emberéletekről van szó, most kellene példát mutatni, a fenébe is".

A főpolgármester a lapnak adott interjúban elmondta, hogy megindultak azok a beszerzések, amikkel védőfelszerelésekkel tudják ellátni a város működtetésben kulcsszerepet játszó cégek dolgozóit, a szociális intézményeket, de emellett a kerületek igényeit is szeretnék kielégíteni. Ezért remélik, hogy lesz hamarosan újabb beszerző kör. Már csak azért is, mert Karácsony szerint

Most van egy pillanat, amikor ezeket a védőfelszereléseket be lehet szerezni, de hamarosan az Egyesült Államokban is ki fog törni a pánik, és Amerika elképesztő mértékben rá fog tenyerelni a világ erőforrásaira, és gyakorlatilag az összes kapacitást fel fogja vásárolni Kínában. Most mindent meg kell venni, ami csak létezik, mert nem tudjuk, mi lesz két hét múlva.

A főpolgármester arról is beszél, hogy sajnos elég egyoldalú az információáramlás a kormány és a főváros között: Karácsonyék kérdeznek, de válaszokat ritkán kapnak. "a főpolgármester ma pont annyira informált hivatalos csatornákon a járványhelyzetről, mint bármely sokat olvasó budapesti polgár. Nem könnyíti meg a budapesti védekezést, hogy híján vagyunk az információknak" - mondta, de hozzátette:

"a fővárosi önkormányzat egy emberként oda akar állni a kormány mellé a budapesti védekezés ügyében."

A lap rákérdezett a kormánnyal korábban kötött megállapodásra is, miszerint az atlétikai vb-re épülő stadionért cserébe 50 milliárdot fog utalni a kormány öt részletben egészségügyi fejlesztésre Budapestnek, hogy megérkezett a 2020-ra szánt első 10 milliárd.

Karácsony elmondta, hogy az önkormányzatok számláján még nincs ott a pénz, de kormánydöntés már született róla, és elindult a támogatási szerződések aláírása is.

A főváros kap 2 milliárd forintot a daganatos megbetegedések várólistáinak a megszüntetésére, a maradékból a kerületek befutott igényeit finanszírozzuk. De minden terv, ami papíron volt, az már nincs: a válsághelyzet előtt leírt számok mára érvénytelenné váltak

- mondta.

Karácsony szerint:

"az önkormányzati rendszeren ez a válság nagyjából egy sok száz milliárdos lukat fog ütni, ide számítva a védekezési költségeit és a gazdasági recessziót is"

"ma a 3-as metró felújítása nincs veszélyben, és az ehhez kapcsolódó beruházások – például a pesti fonódó villamoshálózat fejlesztése, ami a metrópótláshoz kell – sincsenek veszélyben"

"a BKV kihasználtsága körülbelül a tizedére esett vissza, de a kapacitásokat fenn kell tartanunk, A veszteség több tízmilliárdra rúghat, függően a válság hosszától"

(Borítókép: Karácsony Gergely a budapesti koronavírus-helyzetről tartott sajtótájékoztatója 2020 március 12-én - fotó: Huszti István / Index)