A karanténba szorult alkohol- és droghasználók számára indult anonim fórum

A Kék Pont Alapítvány a Facebookon jelentette be, hogy elindította az "Alkohol Drog Karantén" programját.

A Kék Pont által létrehozott fórumon anonim módon és biztonságos környezetben oszthatják meg az emberek a saját karantén tapasztalataikat az alkohol és a drogfogyasztás kapcsán, olyanokkal, akik hasonló nehézségeken mennek kertészetül. A fórum moderálását segítő szakemberek végzik, akikhez külön is fordulhatnak segítségért azok, akik regisztrálnak a www.alkoholdrogkaranten.kekpont.hu oldalon, illetve nyújtanak bizalmas, egyéni online konzultációs lehetőséget is azok számára, akik ezt igényelik.

"A hosszú bezártság alatt előfordulhat, hogy nem jutsz hozzá a megszokott adagodhoz, de az is lehet, hogy többet iszol vagy szívsz és problémád adódik az alkohollal, vagy a drogokkal" - szólítják meg az érintetteket a program beharangozójában, arra is felhívva a célközönségük figyelmét, hogy

"Fontos, hogy ne veszítsd el a mértéket, tartsd meg a kontrollt és próbálj meg minél tovább józan maradni!"

A Kék Pont egyébként nem csak a szerhasználóknak ajánlja fel a támogatást, felhívja a figyelmet arra is, hogy most, az összezártság miatt a velük együtt élőknek és a családtagjaiknak is nagyobb támogatásra lehet szüksége.

Ahogy arról korábban írtunk, a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások miatt sok, kényszerűségből otthonról dolgozó ember találja szembe magát - akár a szó szoros értelmében is - az otthoni bárszekrényében sorakozó alkoholmennyiséggel, miközben az a fajta külső kontroll, amit a munkahelyen a kollégák és a főnökök jelenléte garantál, kikerül a rendszerből.

Ebben a cikkünkben Szemelyácz János addiktológus, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke elmondta, a bezártság két véglete, amikor valaki teljesen magára marad, illetve az, amikor sokan zsúfolódnak össze kis helyen, mindenképp olyan veszélyforrás, ami egészségtelen alkoholfogyasztáshoz vezethet.

A szakértő azt ajánlotta, hogy a karantén idején gyűjtsük otthon egy helyen a kiürült üvegeket és mindenképp figyeljük, hogy mennyi alkohol fogy a háztartásunkban.

"Nagyon óvok mindenkit attól, hogy mindennapi alkoholfogyasztóvá váljon. Tehát ha valakinek fontos az alkohol, akkor is tartson szüneteket, és ha korábban nem ivott a munkaidejében, csak azért, mert otthon van, nem kell feltétlenül elkezdenie inni. Saját korlátok és saját rendszer bevezetése segíthet abban, hogy az ember ne csússzon bele egy olyan állapotba, amelyben, ha nem iszik, már nem is érzi jól magát" - fogalmazta meg a tanácsait a Magyar Addiktológiai társaság elnöke, hozzátéve ehhez azt, hogy: