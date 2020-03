Siófokon kötelező a szájmaszk, sál vagy kendő

Siófok közigazgatási területén az egyidejűleg többek által látogatott helyekre, főképp üzletekbe, vásárcsarnokba, szolgáltatókhoz, hivatalokba kizárólag szájmaszkban, avagy azt helyettesítő, a szájat, orrot eltakaró textilben (sál, kendő) lehet belépni.

– rendelte el Lengyel Róbert polgármester, közösségi bejegyzésének tanúsága szerint. A rendelet április 2-ától lép hatályba.

A polgármester szerint a rendelet alapvető célja, hogy a megelőzésre vonatkozó szabályokat betartó polgárok – az üzletekben és hivatalokban dolgozók, a vevőkkel és ügyfelekkel közvetlenül érintkezők – biztonságát növeljék azokkal szemben, akik kevéssé figyelnek oda másokra. Például azok Lengyel szerint,

akik szájmaszk (helyettesítő textil) nélkül állnak a bolti sorban, kellő távolságot nem tartva, mások nyakába lihegve, akik köhécselnek, tüsszögnek maszk, sőt, alkalmanként tenyérbe temetkezés nélkül.

Mint hozzáteszi, ez utóbbiak, ha bemennek valahova, ezen túl tiszteljék a mások egészséghez való jogát, avagy ne menjenek be embertársaik közé. Ha mégis felrúgják e helyzetben a társadalmi együttélés alapvető szabályait, számoljanak a lehetséges következményekkel.

A siófoki önkormányzat 5000 darab szájmaszkot vásárolt, ezeket siófoki üzletekben, hivatalokban ingyen hozzáférhetővé teszik azoknak, akik maszk nélkül érkeznének. A polgármester felhívja a figyelmet, hogy

belépéskor egy személy csak egyetlen maszkot vegyen majd magához, ne tekintse senki általános beszerzési helynek a lerakatokat, mert a készletek végesek és gondolni kell másokra is.

Nem Siófok az első magyar település, ahol kötelezővé tették a szájmaszkot, néhány napja már Velence is meghozta ezt a döntést.

Arról is beszámoltunk, hogy a maszkviselés kérdése az elmúlt napokban központi téma lett a magyar közbeszédben, teljesen megosztotta nemcsak a társadalmat, de a szakembereket is. Ha valaki kilép az utcára, vagy azért kap rosszalló pillantásokat, mert nincs rajta maszk, vagy azért, mert maszkot hord, és így nem jut elég az egészségügyi dolgozóknak. Hogy kinek van igaza? Tulajdonképpen mindkét oldalnak. A maszkmegszégyenítés (amikor az is baj ha van maszk, és az is baj, ha nincs) új társadalmi jelenség, nemcsak nálunk, hanem szinte az egész világon.

