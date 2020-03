Szijjártó: A liberális mainstream ismét össztűz alá vette Magyarországot

A nemzetközi „liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot” – idézte az MTI Szijjártó Péter kedd reggeli Facebook-bejegyzését. A külgazdasági és külügyminiszter azokról a nemzetközi bírálatokról szólt, amelyek a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként meghozott keddi országgyűlési felhatalmazás miatt érték a kormánypártokat. Az időkorlát nélküli, a parlamenti kontrollt kiiktató döntést az Európai Bizottság sem üdvözölte.

Bukott olasz, kicsi német, kommunista luxemburgi

Szijjártó Péter azt írta, hogy „a bukott olasz baloldali miniszterelnök, az örök nagykoalíciós kistestvér német szocialisták, a választást soha nem nyert osztrák zöldek és luxemburgi kommunisták, valamint a szélsőségesen intoleráns északi liberálisok” mostani támadásában „semmi meglepő nincs: amikor mi valami nagy bajtól védjük meg a magyar embereket, ők mindig megtámadnak minket”.

„A nemzetközi liberális mainstream megtámadott minket tíz éve, amikor hazaküldtük az IMF-et, és megszorítások helyett adót csökkentettünk, segély helyett munkát adtunk, így megvédtük a gazdasági összeomlástól Magyarországot. A nemzetközi liberális mainstream megtámadott minket öt éve is, amikor elutasítottuk az illegális migránsok letelepítéséről szóló kötelező kvótákat, kerítést építettünk a déli határra, odavezényeltük a rendőrséget és a honvédséget, ezzel pedig megvédtük a magyar emberek biztonságát. A nemzetközi liberális mainstream megtámadott minket most is, amikor felhatalmazást kaptunk a demokratikusan választott Magyar Országgyűléstől arra, hogy megvédjük hazánkat a világjárvánnyal szemben” – írta Szijjártó.

Az irigység beszél belőlük

Úgy vélte, hogy a szóban forgó áramlat „pártjai és politikusai frusztráltak és irigyek: ők legfeljebb csak álmodhatnak az olyan társadalmi támogatottságról, mint amilyennel az elmúlt három parlamenti választást kétharmados többséggel megnyerő magyar kormány rendelkezik”. Hozzátette: „A nemzetközi liberális mainstream pártjai és politikusai mélyen antidemokratikusak, mert semmibe veszik, sőt megkérdőjelezik a magyar emberek akaratát. Azoknak a magyar embereknek az akaratát, akiknek felhatalmazása alapján kormányzunk.”

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

