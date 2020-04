Ausztria legfertőzöttebb területéről jöttek haza, mégsem kell karanténba menniük

Hétfőről keddre virradóra érkezett meg Magyarországra az a Tirolból induló konvoj, amelyben a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter tájékoztatása szerint több mint ötszáz magyar tért haza Ausztria karantén alá vont területéről. Az azonban a hivatalos kommunikáció és a hatósági gyakorlat alapján sem egyértelmű, hogy a hazatérőknek Magyarországon hatósági házi karatéban kell-e tölteniük a következő két hetet.

Kedd hajnalban, amikor Szijjártó a saját Facebook-oldalán beszámolt a konvoj megérkezéséről, még azt írta:

A hazatérőkre két hét hatóságilag elrendelt házi karantén vár, azonban most már itthon vannak, és most ez a legfontosabb.

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján ugyanakkor már az hangzott el, hogy a Tirolból 150 gépkocsival és 4 busszal hazatérő magyar vendégmunkásoknak nem kell hatósági házikaranténba vonulniuk, hiszen a

kéthetes hatósági házi karantént Tirolban kitöltötték,

tünetmentesek voltak,

és "negatív igazolással rendelkeztek arról, hogy nincs a szervezetükben koronavírus".

Az Index több olyan, névtelenséget kérő magyarral is beszélt, akik a hétfő éjszakai konvojban tértek haza. Ők mind azt állították, hogy senki nem tesztelte őket koronavírusra, a karantén alá vont osztrák településeken. Volt olyan, akinek még a lázas kollégáját sem tesztelték le.

Egy Galtürből hazatérő magyar azt mesélte, hogy őt kétféle papírral engedték ki Ausztria legsúlyosabban fertőzött területéről, az egyik egy e-mailben kiküldött tájékoztató volt, amit a tiroli tartomány vezetőségétől kaptak, a másik pedig egy saját maga által kézzel kitöltött adatlap volt, amit úgy írt alá és pecsételt le a galtüri önkormányzat, hogy semmilyen iratot nem kért el és nem ellenőrzött.

Ez utóbbi adatlap aláíróírói azt vallották és vállalták, hogy

nincs fennálló karanténhatározat velük kapcsolatban,

nincsenek a COVID-19 betegségre utaló tüneteik,

a lakóhelyükön azonnal tájékoztatják a tiroli tartózkodásukról a helyi egészségügyi hivatalt,

és ha nem tiroli az állandó lakcímük, akkor Tirolt megállás nélkül, a lehető legrövidebb úton elhagyják.

"Ha ez negatív eredménynek számít az operatív törzs szerint, akkor gratulálok" - így kommentálta a fenti igazolást az egyik másik hazatérő magyar,akit szintén ezzel a papírral engedtek haza, és így folytatta:

Itt még azért annyit szeretnék leszögezni, hogy az osztrák hatóság is szégyellje magát, mert sokáig valóban arról kaptunk információt hogy igenis fognak minket tesztelni, hiszen vendéglátásban 10 km-re Ischgltől, vendégek százaival találkozva naponta, elkerülhetetlen volt hogy ne legyünk akár egy olyan személlyel kontaktban, akiben benne lehetett a vírus. Nem egy vendégünkről derült ki utólag, hogy hazaérve pozitív lett a tesztje. De ebből semmi nem lett és így útnak engedtek minket, ezzel is a saját államunkra hárítva a felelősséget.

A hazatérő magyaroktól az Index úgy értesült, hogy az eredeti tervek szerint a 150 autónak és a négy busznak együtt kellett volna megtennie az utat Tiroltól egészen a hegyeshalmi határátkelőig és kizárólag Ausztrián keresztül utazhattak volna. Ehhez képest végül Németországot érintve jött haza a konvoj, amely már Németországban szétszakadt.

Akik lemaradtak, nem feltétlenül Hegyeshalomnál lépték át a határt, ők ugyanis értesültek arról, hogy ott nagyon hosszú a várakozási idő, és az is hamar elterjedt, hogy más határátkelőkön is simán beengedik a tiroli karanténból érkezőket. Az Indexnek nyilatkozó magyarok között volt olyan, aki nem Hegyeshalmon keresztül tért haza, nála a határon elrendelték a két hetes hatósági házi karantént.

Azok viszont, akik az eredeti terveknek megfelelően a hegyeshalmi határátkelőn keresztül érkeztek meg, arról számoltak be, hogy számukra nem tették kötelezővé a karantént.

Volt olyan olvasónk, akit több mint három óra várakozás után jutott át a határon Hegyeshalomnál. Ő azt mesélte, akkora volt a tumultus, a fáradság és a türelmetlenség a határon feltorlódott tömegben, hogy mire ők elértek az ellenőrzést végző magyar rendőrökig, nemhogy nem mértek lázat, már az irataikat sem kérték el.

Ennek akkor ott, a tizenegynéhány órás hosszú út, a várakozás és a bizonytalanság után a legtöbben örültek, mert csak ekkor vált biztossá, hogy tényleg haza fognak jutni.

Az Indexnek nyilatkozó hazatérők egyébként mind azt mondták, mivel eleve is úgy készültek a hazatérés kapcsán, hogy két hétig nem hagyhatják majd el az otthonukat, ehhez most már tartják is magukat. Volt aki azt is megemlítette, hogy mivel kisvárosban lakik, ahol mindenki tudja, honnan jött haza, hiába nem rendelték el nála a karantént, ha akarna se mászkálhatna el otthonról. Azt ugyanakkor nem érezte helyénvalónak, hogy nem rendelték el a kötelező házi karantént és ezzel a fertőzésveszély minimalizálását gyakorlatilag a hazatérőkre testálták.

