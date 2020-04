Hétfőtől megszűnik a szombati menetrend a BKK járatain

Április 6-tól, hétfőtől újra a tanszüneti menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok Budapesten - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. "Az április 1-jén életbe léptetett új menetrenddel és annak mai korrigálásával a BKK célja az volt, hogy a nemzetközi gyakorlatban is használatos, 30 százalékos telítettségi mutatót alkalmazhassuk a járműveken" - írják.

Hozzáteszik, hogy figyelembe véve azonban Karácsony Gergely főpolgármester kérését, továbbá azt is, hogy a legtöbb vonalon tapasztalt, átlagosan 20-30 százalékos telítettség is zsúfoltságérzetet keltett az utazóközönségben, a BKK a tanszüneti menetrend visszaállítása mellett döntött. Az ehhez szükséges járművezetői beosztások elkészítésének időigényessége miatt április 3-án, pénteken még nem tudják életbe léptetni a változtatást, azonban számos vonalon a csütörtökihez képest további sűrítéseket alkalmaznak már pénteken is.

Mint arról beszámoltunk, a BKK szerdától a járművek nagyon alacsony kihasználtsága miatt szombati menetrend szerint közlekedteti járatait. A húzás azonban sok utast rossz helyzetbe hozott, lévén, hogy a hétvégi menetrendet pont nem a munkába járóknak találták ki, szerdán pedig mindenki inkább a munkahelyére igyekezett, nem pedig napközbeni szabadidős tevékenységre. A lépést ennek köszönhetően alaposan megkritizálta Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ igazgatója, és Fürjes Balázs államtitkár is.