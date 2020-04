Müller Cecília: Akár minden településen is jelen lehet a vírus már

Cikkünk frissül.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 585-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, ismertette az országos tisztifőorvos az elmúlt 24 óra adatait. Az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott, újabb koronavírussal-fertőzött beteg halt meg, így huszonegyre nőtt az elhunytak száma, mondta Müller Cecília.

A 70 éves férfi áldozat szív- érrendszeri megbetegedésben, és anyagcsere-betegségben is szenvedett.

42 főre emelkedett a gyógyultak száma is. Müller Cecília szerint azonban a mintavételek száma a regisztrált megbetegedések számával egyenes arányban növekszik, hiszen minden gyanús esetet tesztelnek, és a kontaktjaikat is vizsgálni kell, ez egyre több ember érintettségét jelenti.

Akár minden településre is érvényes lehet, hogy Magyarország teljes területén észlelhető a koronavírus

– hangzott el, Müller Cecília szerint egyre jobban emelkedik a megbetegedések száma, és már sok esetben azt sem lehet visszakövetni, hogy ki kitől kapta el a vírust. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek – mondta el ismét Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos szerint a tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat.

Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért továbbra is arra kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon.

Aki teheti, az autóval vagy kerékpárral járjon munkába, de a gépjárműveket is fertőtleníteni kell, mondta még a tisztifőorvos. Müller Cecília szerint azok, akik tömegközlekedés igénybevételére kényszerülnek, azok is csökkentség a megállókban való várakozás idejét, és nagyon figyeljenek a távolságtartásra.

A tisztifőorvos szerint minden olyan felületet – számítógépes klaviatúrát, villanykapcsolókat, kilincseket –, amit rendszeresen megfogunk, gyakran fertőtlenítsünk.

Lakatos Tibor rendőrezredes beszámolt arról, hogy csütörtökig 10 668 állampolgárt rendeltek hatósági házi karanténba. 78 417 ellenőrzés, 418 esetben volt szabálytalanság, 341 fővel szemben szabálysértési eljárás indult, 36 figyelmeztetést és 211 helyszíni bírságot szabtak ki.

A kijárási korlátozásokkal kapcsolatban is ellenőrzött a rendőrség, rengeteg szabályszegést észleltek, 162 esetben indult eljárás, esetben 76 szabtak ki helyszíni bírságot, és 1117 esetben figyelmeztettek.

Lakatos szerint vannak olyan szabályszegők, akiket már többször is indokolatlan közterületi tartózkodáson értek, külön kérte, hogy tartsák be a szabályokat. A rendőrség továbbra is figyelemmel kíséri a járványhelyzettel kapcsolatos bűncselekményeket is,

32 eljárást indítottak rémhírterjesztés miatt,

22-őt közveszéllyel fenyegetés miatt,

29 esetben csalás miatt indítottak eljárást

Lakatos szerint a határátkelők többségén folyamatos a forgalom, több határátkelőt újranyitottak, hogy a környező országokba ingázók munkába járása megoldott legyen.

Újságírói kérdésekre adott válaszok:

TOrvosszakmai kérdés, hogy mely krónikus beteg ellátása tűr halasztást, mely nem – mondta kérdésre Müller Cecília. A tisztifőorvos szerint a szakmai iránymutatás alapján az egyes kezelőorvos, klinikus kell, hogy döntést hozzon.

Jelenleg is folyamatban van hazai gyártású védőfelszerelések gyártása, de tervezik a kapacitások bővítését, mondta Lakatos.

A Magyarországra érkező egészségügyi eszközök elosztását a betegellátáshoz, az igényekhez igazítva osztják ki.

Természetesen befolyásolja a genetikai állományunk azt, hogy mennyire sérülékeny a vírusokkal, így a koronavírussal szemben a szervezetünk, mondta Müller, hozzátéve, a koronavírus esetében ezt vizsgálják a kutatók.

A vírus örökítőanyagán alapuló vizsgálat mutatja ki a legbiztosabban a vírus jelenlétét, és kétszer kell mintát venni, hogy megerősödjön a pozitivitás ténye.

A szív- és tüdőkórházakban fekvő betegeket fokozottan védeni kell, mondta Müller Cecília, kiemelt biztonsági intézkedéssel fogadhatják és kell, hogy ellássák ezeket a betegeket az érintett intézmények.

A büntetés-végrehajtási intézményekben már a járvány kezdete előtt biztonsági intézkedéseket vezettek be, így újraszabályozták a kijárást, valamint az ott foglalkoztatottak védelmében is utasításokat adtak ki, mondta Lakatos az idevágó kérdésekre. Idáig nem történt fertőzés bv intézményekben.

Bizonyos fokig szabályozhatóak az árak, de azt is figyelembe kell venni, hogy a világpiacon is jelentősen drágultak a gyógyászati termékek, védőeszközök és az alapanyagok is. Zajlanak a fogyasztóvédelmi ellenőrzések azért, hogy az embereket ne verjék át csaló árakkal.

Mikor gyógyult egy koronavírusos beteg? Ha tünetmentes, akkor nem kezelik kóházban, de a 14 napos karantén, önmegfigyeléssel még a tünetmentes esetekben is fontos. A kórházi kezelés után is két hét önmegfigyelést javasolnak, nehogy visszaesés legyen. A harmadik tesztvizsgálat általában már negatív, ezután tekinthető gyógyultnak valaki, mondta Müller.

Az asztma is kockázatos tényező, erősítette meg a tisztifőorvos.

Az utcai maszk viselése saját választás. Ha valaki beteg, akkor maradjon otthon, ez a legfontosabb. Ha mégis el kell mennie, akkor a beteg ember viseljen maszkot, mert akkor nem tudja átadni a fertőzést cseppfertőzéssel, mondta Müller az idevágó kérdésre. A tisztifőorvos szerint egészséges ember saját döntése, hogy viseli-e, de ha igen, akkor azt feltétlenül helyesen tegye.

Az Index ezeket a kérdéseket küldte csütörtökön:

Kimondható az, hogy koronavírus-járvány van Magyarországon? Az országos járványnak melyek a szakmai/tudományos/jogszabályi feltételei? Világjárvány esetén mások a szakmai követelmények?

A több mint 16 401 ezer magyarországi mintavétel pontosan hány emberen történt meg? Konkrétan hány embert teszteltek már Magyarországon a hatóságok az új koronavírussal, és egy esetben hányszor kell mintát venni?

Hányadik pozitív teszteredmény esetén tüntetnek fel valakit regisztrált betegként a hivatalos kimutatásban? Előfordulhat, hogy bizonyos megbetegedések, adott esetben egyes áldozatok csak napokkal később kerülnek be a kimutatásba?

Mi történt csütörtökön reggel a koronavirus.gov.hu adatközlésével (egy áldozatról először hírt adtak, majd kikerült a cikkből, majd megjelent a statisztikában, a külön cikk viszont nem került címlapra)?

Átlagosan napi ezer elvégzett mintavételt tüntetnek fel, legalábbis az elmúlt egy hétben, a kijelölt új laborokkal. Pontosan naponta hány labortesztet végeznek a NNK központi laborjában, és hány darab mintavételt értékelnek ki a kijelölt 7 laborban?

A nemrég külföldről Magyarországra behozott lélegeztetőgépek invazív vagy non invazív lélegeztetőgépek?

Vannak érvényes magyar tanúsítványaik azoknak a típusú lélegeztetőgépeknek, amelyeket külföldről szereztek be?

Múlt héten Müller Cecília országos tisztifőorvos normatív határozatot hozott arról, hogy a határokon belépő magyar állampolgárok kötelezően hatósági házi karanténba kell vonuljanak. A határozatot az áruforgalom érdekében 24 óra múlva módosították. Több hazatérő magyar állampolgárságú nemzetközi tehergépkocsi-sofőr is jelezte azonban, hogy az országba belépéskor kezükbe nyomták a piros karanténra felszólító papírt. Mégis érvényes ezekre a sofőrökre a karantén-határozat?

Mit jelent az, hogy a Tirolból hazatérő magyarok "negatív igazolással rendelkeztek arról, hogy nincs a szervezetükben koronavírus", ahogy tisztifőorvos asszony fogalmazott kedden? Azt, hogy van negatív teszteredményük, vagy azt, hogy aláírattak velük az osztrák hatóságok egy papírt arról, hogy saját bevallásuk szerint tünetmentesek? Többek beszámolói szerint Ausztriában az elvileg "karanténidőnek" számító két hét alatt elhagyhatták a szállásukat és mozoghattak az érintett településeken. Ez kitöltött karanténnak számít a magyar hatóságok értelmezésében?

A koronavírus-járvány március 4-én érte el Magyarországot, a kormány március 11-én hirdetett veszélyhelyzetet , majd március 16-án lezárták a határokat , betiltották a rendezvényeket, bezártak a mozik és szórakozóhelyek, korlátozták az üzletek 15 óra utáni nyitva tartását. Március 28-tól, szombattól, kéthetes, április 11-ig tartó kijárási korlátozás lépett életbe az ország egész területén: csak munkavégzés és az alapvető szükségletek céljából lehet elhagyni a lakóhelyeket, tartózkodási helyeket.