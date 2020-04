210-zel ugrott meg a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

Péntekre 11 ember vesztette életét koronavírus-fertőzés miatt Magyarországon, így a járvány áldozatainak száma 77-re nőtt.

Minden korábbinál nagyobb mértékben, 210-zel emelkedett azok száma, akiknél igazolódott a betegség, ezzel a fertőzöttek száma 1190-re emelkedett – közölte pénteken a hivatalos koronavírusról tájékoztató kormányzati honlap. A fertőzésből felgyógyultak száma 16-tal 112-re nőtt, de az aktív esetek száma is ezer fölött van már. Az operatív törzs ismét felhívta a figyelmet arra: a beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek.

Az látható a területi adatokból, hogy továbbra is Budapesten a legmagasabb a fertőzöttség, az igazolt koronavírus-fertőzöttek csaknem fele a fővárosban él (48,7% az arány). A fővárosban százezer lakosra 33 fertőzött jut, a második legrosszabb mutatója lélekszámarányosan Fejér megyének van (17,24), majd jön Pest megye (15,17). A lakosok számának arányát figyelembe véve Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legjobb a helyzet, a százezer lakosra jutó fertőzöttek száma egyik helyen sem éri el a 2-t.

A kormányzati tájékoztatás szerint a járvány újabb 11 áldozatából mindenki idős és krónikus beteg volt. A legfiatalabb közülük 58 éves volt, és többek között daganatos betegségekkel is küzdött, a további tíz áldozatból heten hetven év fölöttiek voltak.

A tájékoztató honlap megjegyzi: a Pesti úti idősek otthonában eddig 151 igazolt koronavírus-fertőzött van és 7 elhunyt. Itt a fertőzöttek száma várhatóan még magasabb is lesz, mert a laborvizsgálatok még jelenleg is tartanak.

Az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a Pesti úti idősotthonban száznál is több személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, Müller Cecília országos tisztifőorvos ezzel kapcsolatban ismét az intézményt fenntartó Fővárosi Önkormányzat felelősségéről beszélt. Délután a tisztifőorvos fel is kereste az intézményt, ahonnan csütörtök este mentőkkel kezdték elszállítani az ott élőket.

Elmondta azt is, hogy több mint kétmillió maszkot és 300 ezer pár kesztyűt kapnak az idősellátó és szociális intézmények. Emellett 39 kórház eddig csak 1 hétre elegendő készleteit töltik ma fel újabb védőfelszerelésekkel, és a háziorvosoknak is szállít az állam védőmaszkokat és sebészeti maszkokat.

Részt vett a sajtótájékoztatón Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is, aki elmondta, hogy akik nem jelentkeznek felsőoktatási intézménybe, azoknak nem lesz kötelező az érettségi, így csak 73 ezer érettségizővel kell számolni, nekik pedig csak írásban kellene vizsgázni, ha a kormány elfogadja az oktatási akciócsoport javaslatát

Elhangzott az is, hogy egyre többen szegik meg a kijárási korlátozásokat, 4539 személyt kellett emiatt figyelmeztetnie a rendőrségnek, több mint ezer főnél helyszíni bírságot is kiszabtak, de több mint 1200 ember esetében szabálysértési eljárás is indult.

A magyarországi megbetegedésekről folyamatosan frissülő grafikonunkból tájékozódhat, a szerdai hírekről pedig ide kattintva tudhat meg többet.