Nő a felvehető diákhitel összege, nem büntethetik a rossz tanulókat

Az eddig felvehető, tanulmányi hónaponként 70 ezer forint helyett havi 150 ezer forintra nő a diákhitel összege a következő tanévtől - áll egy pénteken megjelent kormányrendeletben. Ezzel együtt törölték az állami kamattámogatás feltételei közül törölték a nyelvvizsgát is, ahogyan egy másik pénteki rendelet a korábbi, a gazdaságvédelmi programról szóló közlésekkel összhangban rendelkezik arról is, hogy az idén záróvizsgát tevő (vagy azt már letett) hallgatóknak nem kötelező nyelvvizsgát is tenniük. Aki már megkezdte a nyelvvizsga letételét, de nem tudta befejezni a veszélyhelyzet miatt, annak a nyelvvizsga-bizonyítványát a részvizsgák eredményeiről kell kiállítani. Hogy a diákhitelek visszafizetését is felfüggesztették, azt már korábban megírtuk.

A rendelet ugyanakkor azt is előírja, hogy a 2020/2021-es tanévben nem kerülhet sor a gyengébben teljesítő hallgatók anyagi értelemben vett "megbüntetésére". A törvény szerint ugyanis a felsőoktatási intézmények tanévenként kötelesek önköltséges képzésre átsorolni azokat az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatókat, aki az utolsó két félévükben nem értek el egy bizonyos átlagot vagy kreditszámot; a következő tanévre ezt a rendelet szerint nem lehet alkalmazni.

A rendelet szerint az egyetemi záróvizsgákat megtartják, arra az időtartamra a hallgatók személyesen bemehetnek az egyetemekre, de a záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani. Ugyanez igaz a felvételikre is. A záróvizsga-bizottság létszáma a járvány miatt változhat: elegendő, ha két tag jelen van, és legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár vagy docens.

Az egyetemi vezető testületek mostantól meghozhátják a döntéseiket elektronikus szavazással is. A lejáró megbízatású egyetemi vezetők legfeljebb egy évvel tovább maradhatnak tisztségükben.

Emellett az állami ösztöndíjasok kötelező hazai munkavállalásának határideje meghosszabbodik, akinek pedig vissza kell fizetnie az ösztöndíját, és ezt részletfizetéssel teszi, azkap hat hónap halasztást.

Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója közölte: május 1-től december 31-ig az eddigi hallgatói hiteleken kívül bevezetik a kamatmentes, teljesen szabad felhasználású Diákhitel Pluszt. Az új termék a felsőoktatási hallgatók számára maximum félmillió forint, míg az innovációs- és technológiai miniszter által meghatározott felnőttképzésekben résztvevő tanulók esetén maximum 1.200.000 forintos összegben lesz elérhető.

A jogszabálymódosítás lehetővé tette azt is, hogy a Diákhitel Központ május 1-től az első szemeszterre visszamenőleg is igényelhetővé tegye a szabad felhasználású Diákhitel 1-et akár 350.000 forint értékben. Emellett meghosszabbították június 15-re és december 31-re a Diákhitel1 igénylési és keretemelési határidejét.

