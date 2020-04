Egymásnak feszül az OORI stábja és a kormány a leváltott igazgató miatt

„Nyílt levélben fordulnak az Országos Rehabilitációs Intézet (OORI) dolgozói Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, miután vasárnap az Ember Erőforrások Minisztériuma megszüntette az intézet főigazgatójának, Cserháti Péter megbizatását.

A szokatlanul keményhangú minisztériumi tájékoztatás szerint a felmentés oka az volt, hogy a járványügyi veszélyhelyzetben Cserháti nem teljesítette az Operatív Törzs által jóváhagyott, a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus-járvánnyal kapcsolatos utasításait a felkészülésre. Április 15-re több mint 200 ágyat kellett volna szabaddá tenni, a határidőre ennek a tizedét sem ígérte a főigazgató az Emmi közleménye szerint.

A dolgozók arra kérik Orbán Viktort és Pintér Sándort bírálják felül Kásler Miklós miniszter döntését, mert „az igazságtalan, alaptalan és alapjaiban rendíti meg intézetünk biztonságos működését”.

A nyílt levelet változtatás nélkül közöljük:

Tisztelt Miniszterelnök Úr és Belügyminiszter Úr! Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozóiként mélységesen megrendülve fogadtuk Kásler Miklós húsvét vasárnapi döntését, mely szerint menesztik intézetünk főigazgatóját, Cserháti Pétert.



Jelen levelünkkel határozottan szeretnénk kifejezni, hogy a fenti döntést megalapozatlannak és teljes mértékben igazságtalannak tartjuk. A menesztés indoklásában leírt állításokat pedig a leghatározottabban visszautasítjuk. Cserháti Péter vezetésével intézetünk a járvány magyarországi megjelenése óta heroikus küzdelmet folytatott. A járványügyi hatóságokkal folyamatos egyeztetésben és együttműködésben kerestük az egyensúlyt, hogyan folyhatna mozgásszervi rehabilitáció továbbra is Magyarországon és ugyanakkor hogyan segíthetnénk a COVID-19 vírussal megfertőződött betegek ellátását.



Intézetünk vezetése teljes átláthatóságot biztosított számunkra, folyamatosan tájékoztatott minket dolgozókat is az aktuális lépésekről, melyek az érkezett írásbeli utasítások és határozatok, valamint az arra adott reakcióink mentén egyértelműen végig követhetők. Az Operatív Törzs és a Nemzeti Népegészségügyi Központ minisztérium által jóváhagyott ránk szabott utasításait rendre azonnal végrehajtottuk és az intézetben a kért változtatásokat a határidőre elvégeztünk.



Kásler Miklós miniszter úr legutolsó április 7-én kelt levelének, valamint az április 10-én elfogadott ütemtervnek megfelelően 233 ágyat szabadítunk fel 2020 április 15-re. A főépület kiürítése jelenleg is zajlik, az elmúlt egy hétben – munka, pihenő és ünnepnapokon is dolgozva – kialakításra kerültek a betegutak, zónák és a személyzet beosztása.Összegezve eddig is készen álltunk, és most is készen állunk, hogy a hozzánk érkező betegeket fogadjuk és megfelelő szinten ellássuk. Azt is láttuk, hogy mind az Operatív Törzs, mind a Nemzeti Népegészségügyi Központ mindent megtesz, hogy a járványt Magyarországon kontroll alatt tartsa és az állampolgárokat megvédje.

Éppen ezért jelen levelünkkel Miniszterelnök Úrhoz, az Operatív Törzshöz és a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordulunk, és kérjük, hogy bírálják felül Kásler Miklós döntését, mert az igazságtalan, alaptalan és alapjaiban rendíti meg intézetünk biztonságos működését ezáltal véleményünk szerint veszélyezteti a magyarországi egészségügyi ellátás működését ebben a kritikus helyzetben. Bízunk Önökben, szakértelmükben és emberségükben, hogy a fentebb felvázolt tények alapján kérésünket megfontolják és mindannyiunk számára a legjobb döntést hozzák.

Köszönettel, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozói közössége

„Én még soha így nem éltem meg a feltámadást”

Hétfő délben a kórház dolgozói tapssal és énekléssel búcsúztatták a leváltott igazgatót, aki beszédet is mondott, eközben többször is elcsuklott a hangja.

Az emberi része az hogy ahogy a tárca megjelentette a közleményt a Magyar Nemzetben, aminek a tartalma elég megrázó volt, elképesztő szimpátia áradat nyilvánul meg minden irányból

– mondta.

Az üzenetekre a fia és a lánya válaszoltak, mert neki nem volt ereje.

Azt írtuk, hogy megtapasztaltuk a nagy pénteket, de én még soha így nem éltem meg a feltámadást. Egy két órán belül, hogy az ember kijön vert kutyaként a minisztériumból és elkezdenek áradni az SMS-ek és az e-mailek és a telefonok, elképesztő, hát ha másért nem, legalább ezért érdemes élni...

A Munkások Újsága videóján a menesztett igazgató arról is beszélt, hogy az elmúlt hetekben próbáltak megfelelni a nehezen követhető utasításoknak, átalakították a teljes koncepciót és ezzel veszélyeztették a rehabilitáció magas színvonalú jövőjét, „mégis azt gondolom, hogy soha nem volt így összekovácsolódva ez a közösség. Soha nem éreztük így, hogy együvé tartozunk.”

Cserháti egyébként szakorvosként tovább dolgozhat a kórházban.

Az egyik dolgozó az Indexnek már hétfő délelőtt is arról beszélt, ami a nyílt levélben is olvasható. Vagyis az, amit a minisztérium kért, az tulajdonképpen már teljesült is:

233 ágyat szabadítottak fel, hogy tudják fogadni a Covid 19-cel fertőződött betegeket,

ennek érdekében pedig 60 súlyos rehabilitációra szoruló beteget helyeztek át az OORI főépületéből külső pavilonokba. Az átállás még folyamatban van, mivel az OORI nem akut betegeket ellátó kórház, ezért a felszerelést és a dolgozókat is fel kell készíteni a koronavírusos betegek fogadására.

Forrásunk azt is hozzátette, hogy Cserháti a „végsőkig védte a betegeket”, hogy ne kelljen őket áthelyezni vagy hazaküldeni az intézményből, az igazgató „nagy ellenállást fejtett ki”, ami közrejátszhatott a menesztésében. Kérdéseinkkel kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát és az operatív törzs sajtóosztályát is, amennyiben válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Az viszont már biztos, hogy hétfőtől Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója (ő szerepelt egyébként abban a miniszterelnöki videóban, amit az ellenzék ízekre szedett) vezeti megbízott főigazgatóként az OORI-t.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a két intézménynek kiemelt szerepe lesz, amikor a koronavírus-járvány tömegessé válik Magyarországon. A Korányiban már most is nagy számban kezelnek súlyos koronavírus-fertőzött betegeket. Az OORI új épületének infrastruktúrája is teljes körűen alkalmas arra, hogy súlyos, invazív gépi lélegeztetést igénylő koronavírusos betegeket ellásson több mint 200 ágyon.

A közlemény szerint a OORI-ban megkezdődtek az intézeten belüli kapacitás átcsoportosítások és az előkészületek a fertőzött betegek fogadására, megtörtént az ellátó személyzet beosztása, átcsoportosítása. A Rehabilitációs Intézetben az átállás alatt is folyamatosan és zökkenőmentesen zajlik a 146 rehabilitáció alatt álló beteg ellátása. A rehabilitációs programokért felelős orvosok véleményezték, hogy az Intézetben jelenleg rehabilitáció alatt álló betegek közül kik bocsáthatók haza.

„Egy emberként állnak Cserháti mögött”

Közben a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) közleményben reagált Cserháti menesztésére, amit mély megdöbbenéssel fogadtak.

Egy emberként állunk Ön mögött, ahogy Ön tette a betegei ágyánál!

- írta Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. A MEOSZ szerint Cserháti minden eszközzel megtett mindent nemcsak az OORI élén, hanem minden más módon azért, hogy a betegellátás minősége a legmagasabb szinten tudjon megvalósulni. Nemcsak szakemberként cselekedett az emberekért, hanem magánemberként is – fogalmazott Kovács Ágnes, az igazgatónak írt köszönő levelében.

(Borítókép: Dolgozók búcsúztatják Cserháti Péter főigazgatót 2020. április 12-én. Fotó: Olvasói fotó / Index)