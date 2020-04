Felfüggesztik az OKJ-s vizsgákat a járvány miatt

A Népszava arra volt kíváncsi, hogy a koronavírus-járvány hogyan befolyásolja az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakmai tanfolyamokat, ezért megkeresték az ügyben az Innovációs és Technológiai Minisztériumot.

A tárca válaszában azt írta, hogy a szakvizsgákat érintő részletszabályok kidolgozása még folyamatban van. Ellenben több képzőhely már jelezte: a képzéseket online távoktatással megtartják, a vizsgákat viszont felfüggesztik, és csak a járványveszély elmúltával fognak új vizsgaidőpontokat kiírni.

A lap arra is kíváncsi volt, hogy a járvány befolyásolja-e a szakképzési rendszer szeptemberig történő átállítását. A minisztérium válaszából kiderült, hogy nem, legalábbis az átalakítást nem kívánják elhalasztani. A tárca közölte, hogy a „szakképzési rendszer megerősítéséhez kapcsolódó intézkedések bevezetésének ütemezése nem változik”.

A parlament tavaly novemberben fogadta el az új szakképzési törvényt, amellyel jogszabályi szinten végleg elválasztották a köznevelés és a szakképzés rendszerét. A törvény – a Szakképzés 4.0-nak nevezett stratégia végrehajtásával együtt – számos változást eredményez. Például az oktatók július 1-től elveszítik közalkalmazotti státuszukat, foglalkoztatásuk a munka törvénykönyve alá kerül. Az ígéretek szerint átlagosan 30 százalékos béremelésre is számíthatnak, de „egyéni béralkukra” is sor kerülhet. A tervek szerint szeptembertől több diák kaphat majd ösztöndíjat, és megerősítenék a duális képzést is.

