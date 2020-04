Húsvéthoz hasonlóan most hétvégén is lezárások jönnek

A húsvéti hosszú hétvégére kiterjesztették a polgármesterek jogköreit, hogy helyre szabott korlátozó intézkedéseket tudjanak hozni. Ezek sikerén felbuzdulva a kormány bejelentette, hogy erre a hétvégére is megkapják ezeket a jogosítványokat a polgármesterek. És el is kezdtek élni vele, ahogy tették legutóbb is. Ezekből válogatunk.

Budapest

Terézvárosban: "a közterületeket kizárólag áthaladásra és egyéni sporttevékenységre lehet használni, a közterületeken semmilyen csoportosulás (kettő vagy több nem ugyanazon háztartásban élő személyekből álló gyülekezés) nem megengedett, a közterületi padokon és más utcabútorokon kizárólag egészségügyi okból lehet tartózkodni. E kivételes esetben is legfeljebb 15 percig" - írta Soproni Tamás momentumos polgármester. Emellett további korlátozások is érvényben maradnak, ezekről itt olvashat bővebben.

Óbudán a hétvégére lezárják az Óbudai-szigetet, a Római-partot és a Kossuth Lajos üdülőpartot. Ezeken a helyeken emiatt egyáltalán nem lehet majd belépni, de kutyát sétáltatni is tilos lesz.

Józsefvárosban lezárják a Teleki téri, Mátyás téri, Kálvária téri és Golgota téri közparkokat és a FiDo Parkot. Nem lesz használható az Orczy Park sem a hétvége alatt. A járványveszély enyhítésének érdekében egészségügyi maszk – ennek hiányában annak funkcióját és rendeltetését betöltő orrot és szájat takaró textil (kendő, sál) - viselése lesz kötelező az önkormányzat által fenntartott Teleki téri piac területén, írta a polgármester, Pikó András. További részletek itt.

Pécs

Péterffy Attila, Pécs polgármester azt írja többek között: elrendelte a lezárását a Tüskésréti szabadidőparknak és annak parkolójának, a Mandulás játszóteret és annak parkolóját, a Malomvölgyi szabadidőparkot és annak parkolóját, a Tettye parkot és parkolóját. Az előző, hosszú hétvégi szabályozáshoz képest változás továbbá, hogy a Malomvölgyi tó és Kökényi tó területét felkereshetik horgászok. A területen azonban legfeljebb annyi horgász tartózkodhat, amennyi hivatalosan kijelölt horgászhely van. Fontos, hogy nekik is be kell tartaniuk a szociális távolságtartásra vonatkozó szabályokat, teszi hozzá. További részletek itt.

Szeged

Botka László, Szeged polgármestere is posztolt: "Az április 18-19-i hétvégén – szombaton 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig – az üzletek az eddigi korlátozó szabályok és a hétvégi nyitva tartás szerint működnek Szegeden. Nyomatékosan kérjük a boltok üzemeltetőit, hogy járványügyi felelősségük tudatában járjanak el! Folyamatosan ellenőrizzék a vásárlóik számát az üzletükben, és figyelmeztessék az embereket a 1,5 méteres távolságtartásra! Az önkormányzati tulajdonú Mars téri piacon egyidejűleg, egyszerre maximum 500 vásárló tartózkodhat. A szabadban lenni, sportolni vagy kutyát sétáltatni legfeljebb napi egy órában lehet a hétvégén, azt is egyedül, vagy csak azokkal, akikkel egy háztartásban élnek." - írja.