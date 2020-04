Egy teljesen üres belváros, ahol éppen csak néha-néha bukkan fel egy ember a távolban, ahol a taxisok valószínűleg hiába vadásznak utasra, miközben a csendet csak a tisztán hallható kutyaugatás és madárcsicsergés töri meg. Szombat este van Kecskeméten, de életnek semmi jele. Mindez pedig azért lehet, mert

a város polgármestere kijárási tilalmat rendelt el a mostani hétvége éjjeleire.

A tilalom szerint

péntek éjféltől szombat reggel hatig,

szombaton este tíztől vasárnap reggel hatig,

vasárnap este tíz és éjfél között

tilos közterületen tartózkodni Kecskeméten, kivéve annak, aki dolgozik vagy gyógyszertárba megy, esetleg sürgős orvosi ellátásra van szüksége.

Mindezt a város fideszes polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia a Facebookra írta ki, és a kijárási tilalom mellett azt is meghatározta, hogy az embereknek két méter távolságot kell egymástól tartania akkor, ha például kimennek sportolni vagy kutyát sétáltatni, a 65 év felettiek pedig a helyi piacra a hétvégén délelőtt tíz és dél között mehetnek.

A posztban hozzáteszi azt is, hogy a rendőrség, a városrendészet és a polgárőrség ügyel majd arra, hogy a kecskemétiek betartsák ezeket a korlátozásokat.

A húsvéti hosszú hétvégére kiterjesztették a polgármesterek jogköreit, hogy helyre szabott korlátozó intézkedéseket tudjanak hozni. Ezek sikerén felbuzdulva a kormány bejelentette, hogy erre a hétvégére is megkapják ezeket a jogosítványokat a polgármesterek. És ők éltek is vele , ahogy tették legutóbb is, így Kecskemét polgármestere is.

Az ügyben megkérdeztük a polgármesteri hivatalt, hogy miért volt szükség a kijárási tilalom elrendelésére, mire azt válaszolták, a legtöbb kecskeméti eddig is betartotta a korlátozásokat, de az utcán összetalálkozó barátok és szomszédok "továbbra is a szokásos üdvözlési formákat használják, és a szociális távolság megtartása nélkül, hosszasan beszélgetnek".

A nagyobb gond viszont inkább a fiatalokkal van, mert ők gyakrabban verődnek össze csoportokba. A hivatal szerint ugyanis

a múlt hétvégén az egyik helyi parkban legalább ötvenen jöttek össze.

Nem marad szankciók nélkül, ha valaki nem tartja be a tilalmat:

200 ezer forintig terjedő közigazgatási vagy helyszíni bírságra számíthat.

Mivel Magyarországon emberemlékezet óta nem volt valódi kijárási tilalom, kíváncsiak voltunk, vajon hogy működik a gyakorlatban az, hogy egyáltalán nem lehet a város közterületein tartózkodni, mennyire tartják ezt be az emberek, ha pedig mégsem, mennyire írják ki azt az elég summás büntetést a rendőrök.

9 Galéria: Kecskemét belvárosa 2020. április 18-án este Fotó: Huszti István / Index

A bulizó fiatalok nyomában

Már a Kecskemétre vezető autópálya is szinte teljesen üres, de amikor este szombaton este kilenckor beérünk a városba, akkor válik igazán világossá:

ez a hely rendesen kihalt, pedig még egy óra van hátra a tilalom kezdetéig.

Mivel a benzinkutak a veszélyhelyzet ideje alatt is mindig nyitva vannak, meg is állunk az elsőnél, aminek bejáratánál csak egyetlen autó parkol, valószínűleg az is az ott dolgozóé. Ő azt mondja, bár a tilalom alatt a kecskemétiek csak a munka vagy sürgős eset miatt mehetnek utcára, ők továbbra is hajnalig ott lesznek. Arra nem tudja a választ, miért hozhatott a polgármester ilyen rendeletet, de ha valóban a fiatalok miatt,

azok úgyis megtalálják, hol bulizzanak.

Továbbcsorgunk hát a belváros felé, hátha elcsípjük azokat a bandázó fiatalokat, amikor a Szabadság térnél, az úgynevezett Címerdombnál - akkor még nem sejtjük, de az este legnagyobb izgalma az lesz, hogy - egy rendőrautó minden gond nélkül áthajt a sétálóövezeten, majd eltűnik a sarkon.

Negyed tíz körül elcsípünk két biciklizőt, ők avatnak bele a helyi fiatalok kulturális szokásaiba, vagyis hogy melyik dohánybolt előtt kérik meg a kiskorúak az idősebbeket arra, hogy vegyenek nekik cigit, vagy épp melyik parkba járnak deszkázni. Azt is elmondják, hogy a környék máskor egyébként tele van emberekkel, majd búcsúzáskor megmutatják azt is, hogy ha a Nagytemplom mellett egy bizonyos pontra állsz, akkor olyan furcsán visszhangzik majd a csettintésed.

Fél tízkor már másodszorra tűnik fel egy idősebb pár, akik ugyanolyan csíkos pólóban sétálnak a helyi Rákóczi út tulipánokkal szegélyezett járdáján. Ők is állítják, máskor tele van a város, de most nézzünk körül, semmi sincs. Ők egyébként egészségügyi sétán vannak épp, és szintén a fiatalokat sejtik a rendelet hátterében.

Már alig van néhány perc este tízig, de a vonatállás melletti park is kihalt, csak egy teljesen üres helyi buszjárat robog el mellettünk. A síneken túlról színtiszta kutyaugatást hallani, egyetlen hang sem töri meg a csaholást. Meglátunk egy kisebb játszóteret is a sarokban, de az egész piros-fehér csíkos szalaggal van körbekerítve, rajta egy papír a polgármester nevével:

A Covid-19 járványhelyzetre való tekintettel a játszótér használatát megtiltom.

Este tízkor még mindig ül egy páros egy padon, még mindig látni egy-egy kutyasétáltató embert, és egy biciklis is épp kiteker az egyik épület alól, pedig a rendelet már elvileg él.

Tíz után pár perccel viszont már csak síri csend van a városon,

mintha azt a néhány apró neszt is elvágták volna, amit addig hallottunk.

Bár a polgármester bejegyzése szerint a polgárőrség is ügyel a korlátozások betartására, egy autó szó nélkül hajt el mellettünk. Nem álltak le, nem figyelmeztettek a tiltásra, csak megnéztek, és továbbmentek.

Még negyed tizenegy környékén is találkozunk egy fiatal lánnyal, aki épp a két kutyáját hozta le sétáltatni. Amikor rákérdezünk, hogy ugyan tudja-e, hogy ilyenkor már javában él a tilalom, azt feleli:

már majd elaludt, de csak azért is megvárta a tíz órát, hogy ilyenkor jöjjön le a kutyákkal. Ha megállítják a rendőrök, majd azt mondja, dolgozni megy, és hogy a táskájában munkapapírok vannak.

Ezután hozzáteszi azt is, egyáltalán nem látja értelmét annak, hogy ilyen késő estére hozzanak ilyen rendeletet, amikor amúgy is kevesebben vannak kint, közben meg minden nap tömegek vannak a boltokban.

A következő másfél órában össze-vissza kolbászolunk a belvárosban, de rendőrautót csak egészen távolról látunk. Két sráccal viszont többször is találkozunk, akik láthatóan nagyon élvezik a színüres várost: talán azzal szórakoztatják magukat, hogy idegen emberek lakásába csöngetnek fel, majd elszaladnak.

Úgy tűnik tehát, a kijárási tilalom működik Kecskeméten, a korábban nyüzsgő belvárosban alig lehet embereket elcsípni, ott töltött időnk alatt csak néhány biciklist és autóst láttunk. A polgármesteri hivatal szombaton nem tudta megválaszolni a kérdésünket, miszerint eddig összesen hány embert büntettek meg a megszegéséért, erről ők is csak hétfőn kapják meg a számokat. Arra sem adtak választ, hogy ha a rendelet beválik, és a kormány a következő hétvégére is kiterjeszti a polgármesterek jogosítványait, akkor újra megtiltanák-e az éjszakai kijárást. Erre annyit válaszoltak, ha a kecskemétiek rendesen betartják majd a szabályokat, akkor talán megnyitják a már korábban lezárt kirándulóhelyeket, mert "kell a szabad levegő, a mozgás mindenkinek, de ehhez arra van szükség, hogy ne csoportosuljanak".

(Borítókép: Kecskemét belvárosa tegnap este. Fotó: Huszti István / Index)