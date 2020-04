Orbán: Május 3-ra várják a járvány csúcsát Magyarországon

A kórházi ágyak felszabadítása ma még csak egy főpróba, a legrosszabb lehetőség főpróbája, mondta Orbán Viktor miniszterelnök - a sajtófőnöke szerint - vasárnap délelőtt az ajkai Magyar Imre Kórházban tartott előzetes bejelentés nélküli ellenőrzésen, amiről a Facebookra feltettek egy videót is, de azon az előbb idézett, az MTI-ben olvasható mondat nem hangzik el.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook Orbán Viktor (balra) kórházmegtekintés közben vasárnap

A miniszterelnök szerint ha a legrosszabb következne be, a magyar kórházaknak akkor is biztosítaniuk kell az ellátást minden koronavírusos betegnek. "Mindenki nyugodtan aludhat, mindenkinek, aki beteg lett, lesz helye"- fogalmazott Orbán Viktor a videón.

Arról is beszélt, hogy a szakemberek szerint május 3-ára fut fel a csúcsra a járvány Magyarországon. Szerinte addigra meglesz az országban az 5000 lélegeztetőgép, ami már nagyjából biztonságos, de ez a szám eléri majd a 8000-et is, ami pedig elég lesz, akármi történik, "az háború idejére is elég lenne".

Orbán Viktor - szintén az MTI szerint - azt mondta, figyelmeztető jel, hogy az összes Magyarországon regisztrált koronavírusos beteg egyhetede a Fővárosi Önkormányzat idősotthonából került elő. Azt is mondta, hogy az országban 1100 idősotthon van, és arra is készülni kell, ha a betegség mindenhol felüti a fejét.