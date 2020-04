A vírus ellenére is nyugodtan lehet szondáztatni a rendőrség szerint

Az "elektromos légalkoholteszterekkel közvetlen testi érintkezésbe steril mintavételi csöveken keresztül kerülnek az ellenőrzött személyek." - indokolja az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) azt, miért biztonságos a szondáztatás továbbra is.

Fotó: Aradi László / Index

Több olvasónk írt arról korábban, hogy a fővárosban, illetve országszerte szűrik továbbra is a rendőrök az ittas járművezetőket. A koronavírus járvány miatt egy olvasónk feltette az őt ellenőrző rendőröknek is a kérdést, hogy a módszer biztonságos-e annak fényében, hogy levegőben is tud terjedni a vírust: ő azonban választ nem kapott. Megkerestük hát az ORFK-t az alábbi kérdésekkel:

Valóban elégséges védelem az, hogy nem a szonda fúj az emberekre, hanem az emberek rá?

Hogyan biztosítják, hogy a szondáról valóban ne terjedhessen tovább a vírus? Elég a szonda csövének cseréje, vagy a gép belső részében is megragadhat a vírus?

Milyen tájékoztatást kapnak a szondáztatásokat végző rendőrök a koronavírus-járvány speciális esetének fényében?

Terveznek-e felhagyni a szondázásokkal vagy csökkenteni azokat a fertőzésveszély elkerülése miatt? Ugyanolyan gyakran ellenőriznek egyelőre a közutakon, mint a járvány előtti időkben?

Mire a fentebb már idézett sort kaptuk a szondáztatás módszerével kapcsolatban. Az ORFK azt is elmondta, hogy munkatársaik rendelkeznek a szükséges védőfelszereléssel, illetve mindenki eligazítást kapott a járványhelyzetben követendő protokollról, aminek alakításában folyamatosan követik az országos tisztifőorvos egészségügyi tanácsait. Mivel azonban

A befújás által az eszközről az ellenőrzött személyre történő fertőződés lehetősége nem áll fenn

Ezért a rendőrség továbbra is változatlanul szondáztat tovább.