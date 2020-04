68-cal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, 199 áldozata van a vírusnak itthon

Hétfőn újabb 68 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 1984 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma.

10 idős krónikus beteg hunyt el, így 199 főre emelkedett a koronavírus hazai áldozatainak száma.

811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 60-an vannak lélegeztetőgépen, 267-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

A területi adatokból jól látszik, hogy a fertőzöttek száma Budapesten már átlépte az ezret, de Komárom-Esztergom megyében is berobbant a járvány. Két napja még csak 25 igazolt fertőzött volt, ma már 43 van, ezzel a százezer lakosra jutó koronavírus-fertőzések száma 14 fölé emelkedett.

Az operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján dr. Müller Cecília arról beszélt, hogy azért növekedik most a súlyosabb tünetek száma, mert

jelenleg fokozatosan emelkedik a járványgörbe, így az esetszám is.

Miután a tisztifőorvos szombaton közölte, hogy a számok még mindig nem árulkodnak robbanásszerű megbetegedésről, vasárnap újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy nem lehet pusztán számokra hagyatkozva meghatározni a választóvonalat a csoportos és a tömeges megbetegedések között. A lényeg az, hogy amikor tömeges megbetegedésről beszélünk, akkor már nem határolható el a megbetegedés helye – sem intézményben, sem földrajzilag –, és nagy méreteket is ölt. Dr. Müller Cecília emellett beszélt a testmozgás fontosságáról is.

Emellett szó esett még arról, hogy az allergiások miként küzdhetnek meg a jelenlegi helyzettel, valamint arról is, hogy nincs egyéb gócpont a jelenleg is ismertek mellett, továbbra is Budapest, illetve Pest megye a legérintettebb. Lakatos Tibor ezredes a határellenőrzésekről, az elrendelt hatósági házi karanténok számának további csökkenéséről, illetve a kijárási korlátozásokkal kapcsolatos intézkedésekről beszélt.

Vasárnap az operatív törzs sajtótájékoztatójánál sokkal érdekesebbnek bizonyult Orbán Viktor előre be nem jelentett ellenőrzése az ajkai Magyar Imre Kórházban, ahol a miniszterelnök úgy fogalmazott: ha a legrosszabb következne be, a magyar kórházaknak akkor is biztosítaniuk kell az ellátást minden koronavírusos betegnek. A kormányfő azt is elmondta, hogy a szakemberek szerint

május 3-ra fut fel a csúcsra a járvány Magyarországon.

A miniszterelnök szerint addigra meglesz az országban az 5000 lélegeztetőgép, ami már nagyjából biztonságos, de ez a szám eléri majd a 8000-et is, ami pedig elég lesz, akármi történik, mert „az háború idejére is elég lenne”. Orbán Viktor – szintén az MTI szerint – azt mondta, figyelmeztető jel, hogy a Magyarországon regisztrált koronavírusos betegek egyhetede a Fővárosi Önkormányzat idősotthonából került elő. Azt is mondta, hogy az országban 1100 idősotthon van, és arra is készülni kell, ha a betegség mindenhol felüti a fejét.

A magyarországi koronavírus-fertőzés alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonon követheti nyomon:

