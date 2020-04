Müller Cecília: Magyarországon még felszállóágban van a járvány

Vasárnap is megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját az operatív törzs, ezúttal azonban nem sok újdonság hangzott el a korábban is ismertekhez képest. Lakatos Tibor ezredes a határellenőrzésekről, az elrendelt hatósági házi karanténok számának csökkenéséről, illetve a kijárási korlátozásokkal kapcsolatos intézkedésekről beszélt, Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos pedig leginkább a testmozgás fontosságát hangsúlyozta, újságírói kérdésre pedig egyebek mellette elmondta, hogy

Magyarországon jelenleg még fokozatosan emelkedik a járványgörbe.

Az operatív törzs vasárnapi tájékoztatója Lakatos Tibor ezredes beszámolójával kezdődött, aki elmondta, nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott minden határátkelőnél a forgalom, csak Hegyeshalomnál alakult ki kisebb torlódás. Mint mondta, továbbra is folyik az ellenőrzés, összesen 145 797 személyt ellenőriztek az ellenőrzések bevezetése óta, de mivel csökken a hazatérők száma, egyre kevesebb hatósági házi karantént rendelnek el. Lakatos azt is elmondta, hogy a hétvégén nagyobb számban sértik meg a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályokat.

Dr. Müller Cecília ismertette a kormányzati honlapon vasárnap reggel közölt hivatalos adatokat, mely alapján vasárnapra 1916 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, ebből 1477 az aktív fertőzött. Újabb 17 beteg vesztette életét, ezzel 189 főre emelkedett az elhunytak száma, 250-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból, és összesen 46 353 tesztet végeztek el. Az országos tisztifőorvos elmondta, ha valaki megbetegszik, nem kell kétségbe esnie,

változatlanul igaz a tény, hogy a fertőzöttek 80 százaléka enyhe lefolyású betegségen esik át.

Mint mondta, voltak nagyon súlyos betegek is, de őket is sikerült meggyógyítani, még a lélegeztetőgépre kerülés sem jelent reménytelenséget, sokkal több alkalommal sikerül erről is levenni, mint az elején gondolták volna. Az érintett szociális intézmények száma nem nőtt a tegnapi naphoz képest – vagyis ezek szerint a vasárnap bejelentett, XV. kerületi idősotthonban feltűnt fertőzés már szombaton is ismert volt –, az egyes intézményekben viszont növekszik a fertőzöttek aránya.

A tisztifőorvos ismét felhívta mindenki, de különösen az idősek figyelmét arra, hogy ne hagyják el az otthonukat, ha nagyon vágyik valaki a szabadba, az egy rövid sétára kimehet, de azt javasolta, hogy inkább maradjanak otthon. A fiatalok számára azt javasolta, hogy manapság is tartsák meg azokat a tevékenységeket, amiket egyébként is csinálnak – nagyon egészséges a futás, a biciklizés, esetleg egy nordic walking séta is. Mint mondta, érdemes olyan helyre menni mozogni, ami nem annyira ismert, de a kültéri sportolás kockázata egyébként csekély, maga a mozgás pedig jót tesz a szervezetnek. Hazatérést követően azt tanácsolja, hogy váltsunk ruhát, a sportruházatot mossuk ki, fertőtlenítsük és fontos az is, hogy vigyázzunk egymásra, ha jön valaki szembe, kerüljük ki. A sport a WHO ajánlása szerint is fontos, de a teljesítőképességünket nem most kell növelni – tette hozzá.

Ezt követően Dr. Müller Cecília az újságírói kérdésekre válaszolt, első körben arra, hogy miért most növekedik a súlyosabb tünetek száma. Mint mondta, jelenleg fokozatosan emelkedik a járványgörbe, emelkedik az esetszám is, ezért van az, hogy a súlyosabb esetek száma is növekszik. Az allergiásoknak a tisztifőorvos azt tanácsolta, hogy gyakrabban mossanak hajat, és kevesebbet menjenek ki otthonról – ezzel a témával mi is foglalkoztunk korábban, ezt a cikkünket itt olvashatják el. A Pesti úti idősotthonnal kapcsolatban a tisztifőorvos elmondta, jelenleg zajlik a mintavétel a pesti úti otthonban, újabb tesztelést hajtanak végre. Mint mondta, a mai napon a minták levételre kerülnek, holnap talán már fogják tudni vizsgálni.

Arra a kérdésre, hogy a jó idő miatt többször kellett-e intézkedni, Lakatos Tibor elmondta,a hétvégén általában is többet kell intézkedni, de hiába volt most nagyon szép az idő, most kevesebb dolguk volt, mint múlt szombaton. Átlag hétköznaphoz képest viszont kétszer annyit kellett intézkedni.

Dr. Müller Cecília újságírói kérdésre elmondta, a kórházba kerültek 40 százalékos aránya normális, a világban is nagyjából 40-50 százalék azok aránya, akik kórházi kezelést igényelnek. A diagnosztizálást utáni protokollt is ismertette, mint mondta, ha valakin pozitív tesztet diagnosztizálnak, akkor

ha enyhék a tünetek akkor otthon kell maradni elkülönülten, és akivel egy háztartásban laknak, rájuk is vonatkoznak a szabályok,

ha pedig súlyosbodnak a tünetek, vagy kezdettől fogva súlyosak, akkor kórházba kell kerülnie.

Érdekes kérdés volt az, hogy mi a választóvonal a csoportos és a tömeges megbetegedések között, erre Dr. Müller Cecília azt válaszolta, hogy

nincs erre szám, nem fog sose számot mondani, mert nem az abszolút szám a lényeg, nem kizárólag ez jellemzi az állapotot.

Mint mondta, amíg a közösségi terjedés lehetősége adott, addig jellemzően kisebb csoportokban fordul elő és terjed a megbetegedés, amikor tömeges megbetegedésről beszélünk, akkor már nem határolható el a megbetegedés helye. Sem intézményben, sem földrajzilag, és nagy méreteket is ölt.

Dr. Müller Cecília arra, hogy vannak-e olyan gócpontok, amiket érdemes lenne jobban izolálni, hogy megakadályozzák a fertőzéseket, azt válaszolta, hogy továbbra is Budapest, illetve Pest megye a legérintettebb, de a hivatalos honlapon minden vonatkozó adatot meg lehet találni. Mint mondta, az idősotthonok és a kezelést végzi kórházak azok, ahol konkrétan meghatározzák a fertőzések számát. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi intézkedések elegendőek a helyzet kordában tartására, és mindenki megtesz azért, hogy ez így is maradjon. Egyéb gócpontról nem tudunk – tette hozzá a tisztifőorvos.

