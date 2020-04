Müller Cecília: 1 igazolt fertőzött környezetében 30 laborvizsgálatot végzünk

Cikkünk frissül.

Köszönetet mondott az élelmiszeriparban és az agráriumban dolgozó embereknek az operatív törzs keddi tájékoztatójának kezdetén Zsigó Róbert. Az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára Magyarország élelmiszerellátásának körülményeiről beszélt, a járvány okozta kihívásokról.

Zsigó szerint Magyarország élelmiszerbiztonsági rendszere az egyik legjobb és legbiztonságosabb Európában. Az államtitkár felsorolta a NÉBIH lakossági tájékoztató anyagainak elérhetőségét, és beszámolt a szervezet vizsgálatainak körülményeiről, például arról, hogy a húsvéti hétvégén 64 magyarországi élelmiszerlánc üzleteiben tartottak helyszíni szemlét. Tapasztalataik alapján:

a bevásárolókocsikat, kosarakat naponta mossák,

az ellenőrzött üzletek 73 százaléka a bejáratoknál nem gondoskodtak kézfertőtlenítőről, vagy kesztyűről,

a belső felületeket az üzletek kétharmadában naponta többször fertőtlenítik.

Zsigó az eredményeket úgy foglalta össze, hogy az áruházláncok jól vizsgáztak, az élelmiszer Magyarországon biztonságos körülmények között, megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll. A NÉBIH ugyanakkor a menzákat, közétkeztetést is ellenőrizték, a higiénia nem mindenhol volt megfelelő, de az ételek hőkezelésével a legtöbb esetben nem volt probléma.

Kedd reggelre 2098 főre nőtt a beazonosított, azaz laboratóriumi vizsgálattal igazolt fertőzöttek száma Magyarországon, kezdte napi tájékoztatóját Müller Cecília.

ELHUNYT ÚJABB 14 IDŐS KRÓNIKUS BETEG, EZZEL 213 FŐRE EMELKEDETT AZ ELHUNYTAK SZÁMA, 287-EN PEDIG MÁR GYÓGYULTAN TÁVOZTAK A KÓRHÁZBÓL

– ismertette a keddi járványügyi adatokat. Az országos tisztifőorvos elmondta, a halálesetek mindegyikében súlyos, krónikus alapbetegséggel küszködtek, a koronavírus csak részben járulhatott hozzá ahhoz, hogy életüket vesztették.

Müller Cecília ismét elmondta, hogy jelentős számú megbetegedést a veszélyeztetetteket nagy számban ápoló intézményekben: idősotthonokban, nyugdíjas házakban és ápolási osztályokon derítettek fel. A tisztifőorvos szerint azonban hiába említett ő maga már nagy számban, az ország szinte minden pontján érintett idősotthonokat, rendkívül különböző a fertőzöttség mértéke.

Keddre 20 érintett idősotthonról tudunk, ám alapvetően három olyan idősotthon van, ahol nagy számban vannak fertőzöttek

– mondta, hozzátéve: nagyobb létszámú intézményekről van szó. A Pesti úton hétfőn befejezték a laborvizsgálatokat, de a járványügyi vizsgálat továbbra is folytatódik. Eddig – a már elszállított gazolt fertőzötteken túl –

274 ápoltból 58 lett pozitív,

45 gondozottból pedig 4 fő teszteredménye mutatott pozitivitást.

Akik kórházban vannak, azok két negatív teszteredmény esetében térhetnek majd vissza az idősotthonba, amelyet fertőtlenítettek és többször megvizsgáltak, felkészítettek.

Minden bizodalmunk megvan abban, hogy a jövőben a fertőzések száma mérséklődik az intézményben

– foglalta össze Müller. Azt is mondta, hogy Budapesten van továbbra is az igazolt fertőzések kétharmada. Jelenleg 842 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen, ráadásul egy nap alatt több mint száz új igazolt fertőzött lett, tehát továbbra is indokolt fenntartani a korlátozásokat.

A tisztifőorvos beszélt arról, hogy a WHO igazolja intézkedéseiket, a tesztelés magyarországi protokollját. Müller szerint:

1 igazolt fertőzött környezetében 30 laborvizsgálatot végzünk, mindenben a szakmai irányelvek szerint járunk el, ezt a WHO is igazolta.

Müller szerint a pandémia idején elvárható intézkedéseknek Magyarország mindenben megfelelt.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa tájékoztatott a határátkelőkön végzett munkáról, így például az átutazó teherforgalmat érintő intézkedésekről, amelyek már korábban is ismertek voltak.

A rendőr alezredes arról is beszélt, 27497 esetben kellett a rendőrségnek eljárni a kijárási korlátozások megsértések miatt, a járványhelyzettel kapcsolatban már 255 esetben kellett büntetőeljárást elrendelniük.

Médiamegkeresésekre adott válaszok:

Hatósági házi karanténban is dolgozhatnak az emberek otthonról, mondta kérdésre Kiss Róbert. A kormányhivatalok veszi ezeket a személyeket nyilvántartásba, de ez a határozat a munkához való jogot nem érinti. A kedden érvényben lévő 11162 hatósági házi karantént több tízezerszer ellenőrizte a rendőrség.

Az Index egyébként ezekkel a kérdésekkel fordult kedden az operatív törzshöz: