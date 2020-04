Ápolási támogatást adnak a DK-s polgármesterek Budapesten

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Támogass te is!

Fővárosi otthonápolási támogatást vezetnének be a DK-s polgármesterek. Cserdiné Németh Angéla, Gy. Németh Erzsébet, Kiss László, László Imre, Niedermüller Péter, Szaniszló Sándor közös sajtótájékoztatójukon ismertették a Demokratikus Koalíció javaslatát. Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes emlékeztetett: a kormány két hete döntött úgy, hogy bár a járványhelyzet ezt Németh szerint nem indokolja, kiürít 36 ezer kórházi ágyat.

Hiába hívták fel többen is a figyelmet, hogy erre akkor sem lenne szükség, ha egyszerre 180 ezer koronavírus-fertőzött lenne Magyarországon, a kormány most sem hallgatott az orvosokra és a szakértőkre. Orbán Viktor politikai döntést hozott, és még arra is hajlandó volt, hogy a döntés véghezviteléhez kórházigazgatókat váltson le az intézmények éléről.