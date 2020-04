Támogass te is!

A koronavírusnak újabb tíz halálos áldozata van Magyarországon, kezdte vasárnapi tájékoztatóját Müller Cecília országos tisztifőorvos. Ezzel 272-re nőtt a megerősített halálesetek száma. Egy 37 éves nő is meghalt, akinél extrém elhízást jelöltek meg alapbetegségként, a járvány eddigi magyarországi áldozatai között ő a legfiatalabb. Az új halálesetek közül a második legfiatalabb egy 58 éves férfi, akinek szívbetegsége és krónikus veseelégtelensége is volt.

Jelenleg 927 beteget kezelnek kórházban, közülük 56-an vannak lélegeztetőgépen. Két beteget le tudtak venni a lélegeztetőgépről a Szent Imre kórházban, hangzott el az operatív törzs tájékoztatója előtt az M1 Híradójában.

Müller rövidebb adatelemzést végzett. Elmondta, hogy a magyarországi megoszlás különböző, „különböző mértékben érintettek a megyék”, továbbra is a fővárosban és Pest megyében van a legtöbb igazolt koronavírus-fertőzött.

A 272 elhunyt személy közül 256-an 60 éven felettiek, ketten pedig a 30-39 éves korcsoportba tartoztak. Jellemzően az idős, krónikus betegségekben szenvedők a koronavírus-fertőzés áldozatai.

Az országos tisztfőorvos hosszasan beszélt arról, hogy a korlátozás nem egyenlő a teljes bezártsággal,

de a vasárnap az legyen vasárnap! Kapcsoljuk ki a tévét és a telefont, legyen számunkra vírusmentes percek. Közös testmozgás, akár az unokákkal is nagyon vidám hangulatot tud varázsolni az otthonukban. Sok online edzés is van, ami lehet szórakoztató, szeretetteljes és megnyugtató. Fontos, hogy szakítsunk magunk számára énidőt is!