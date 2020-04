Azzal zsarolták, hogy csak 16 éves volt a lány, a rendőrök elől menekülve ütköztek

A police.hu-n olvasható történet valahogy úgy kezdődött, hogy egy közösségi oldalon egy győrújbaráti férfi megismerkedett egy lánnyal, aki 18 évesnek mondta magát. A lány néhány levél múlva felajánlkozott a férfinak, hogy – idézzük – fizetség ellenében erotikus szolgáltatást nyújtana részére. Innentől jöjjön a rendőrségi beszámoló:

„A másnapi együttlétet követően a lány megfenyegette a férfit, hogy amennyiben nem fizet neki egy nagyobb összeget, feljelenti a rendőrségen szexuális erőszak miatt, mivel valójában csak 16 éves. A telefonon történt fenyegetések hatására a sértett találkozott egy a lány által odaküldött nővel és férfival, majd kifizette nekik a kért összeget, azonban később a zsaroló fiatal állítólagos bátyja, valamint annak társai újabb jelentős pénzösszeget követeltek tőle. Ennek az átadását 2020. április 25-re beszélték meg a megzsarolt férfi győrújbaráti házánál.”

Az április 25-i pénzátadáson viszont már az időközben értesített rendőrök is ott voltak, addigra be is azonosították a társaságot, négy férfit és két nőt. A helyszínen elfogták a zsarolókat, az egyikük azonban, aki egy autóban ülve várt a társaira, megpróbált meglépni: meglátva a rendőri akciót, nagy sebességgel elhajtott, azonban balesetet szenvedett. Végül őt is elfogták. A rendőrök az egyik gyanúsított autójában gáz- és riasztófegyvert, valamint egy sokkolót is találtak, amiket lefoglaltak.

Az elfogásról rendőrségi videó is készült: