Májusban még nem nyitnak ki az iskolák

A kijárási korlátozások enyhítéséről beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. A miniszter azt mondta, ez a védekezés 50. napja, a védekezés első fázisának vége. Ebben az egészségügyi rendszert készítették fel arra, hogy amíg vakcina nincs, addig a vírus hosszabb távon is velünk lesz, valamint a tömeges megbetegedések szakaszára is legyen felkészülve. A számok kedvezőek Magyarországon, alacsonyan maradtak a fertőzöttek száma.

Minden esetben a legrosszabb esetre kell készülni, így a kormány szerdán arról döntött, hogy fokozatosan, szigorú menetrendek mellett az élet újraindítható. Két szabály változatlan: a leginkább veszélyeztettek védelme garantálva legyen, és a területi szétoszlást is figyelembe vették.

Négy egyetem orvostudományi karának összefogásával reprezentatív tesztelés kezdődik, amivel megnézik, az ország hány százaléka esett át már a fertőzésen. Így mutatják ki az antitesteket is.

A kórházakból kimenő és bejövő betegeket, az idősotthonok dolgozóit kötelezően tesztelni kell.

Május 4-től a védekezés átlép a második szakaszba, mondta Gulyás.

Az idősek továbbra is csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonaikat, kérte a miniszter.

Tömegközlekedésen és boltokban kötelező lesz maszkot viselni, tartsunk másfél méteres távolságot egymástól.

Május végéig biztosan nem tér vissza a rendes oktatás, továbbra is digitálisan folytatódik.

Marad az ingyenes parkolás az egész országban.

Augusztus 15-ig 500 száz főnél nagyobb rendezvényt nem lehet megtartani.

Az üzeletek időkorlát nélkül kinyithatnak, marad az idősek védúsaávja (9-12).

A szabadtéri múzeumok kinyithatnak.

A szolgáltatások korlátozások nélkül működhetnek.

Profi sportban engedélyezik az edzést.

A korábbi szabályok betartásával megtarthatóak a temetések, esküvők, istentiszteletek.

A magánegészségügyben feloldják a korlátozásokat május 4-től.

A közegészségügyben négy lépésben oldják fel a korlátozásokat.

A kormány az érettségikkel is foglalkozott, szerintük mindenki felkészült az érettségikre. Gulyás elismételte, hogy az érettségizők 97 százaléka most akar érettségizni, 3 százalék magától visszalépett. Biztosítani fogják, hogy egy teremben egyszerre csak 10 ember legyen, megfelelő távolsággal egymástól, de elismételte, hogy senkinek sem kötelező most érettségit tennie.

A kormány uniós kérdésekkel is foglalkozott: az Európai Bizottság véleményezte a magyar jogszabályokat, Gulyás szerint az uniós szabályokkal a magyar intézkedések összhangban vannak.

Az Index ezekkel a kérdésekkel fordult Gulyás Gergelyhez:

Helytálló-e az az információ, mely szerint a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ vezetője több, a központ alá tartozó intézményvezetőt is arra utasított, hogy azokat a diákokat, akik 60 százalék alatt teljesítettek az idei felvételin, utasítsák el? Összesen hány tankerületben vezették be ezt az intézkedést? Mi az intézkedés oka?

Hány embert teszteltek eddig Magyarországon koronavírusra?

Kinyithatnak-e még ebben a tanévben az iskolák?

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy fokozatosan és szigorú menetrend szerint megpróbálják újraindítani az életet Magyarországon. Az idősek és a legfertőzöttebb területen élők feszes védelmét továbbra is fenn kell tartani.

BUDAPESTEN ÉS KÖRNYÉKÉN MARAD A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS, VIDÉKEN AZONBAN ÚJ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET VEZETNEK BE.

Az új szabályok szerint május 4-től

az üzletek időkorlátozás nélkül kinyithatnak.

Megnyithatnak az éttermek, kávézók teraszai és kerthelyiségei,

látogathatóak lesznek a szabadtéri strandok.

Az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező lesz betartani a másfél méteres távolságot és maszkot viselni, vagy valamilyen más módon eltakarni az arcunkat.

Az idősek védett vásárlási sávja (9-12) a továbbiakban megmarad, és Orbán külön is arra kérte az időseket, hogy csak kellő körültekintéssel hagyják el otthonaikat.

A szabályok hétfőn nulla órától lépnek életbe, mondta Kovács Zoltán államtitkár.

Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón jelentette be, hogy szerdán, azaz április 29-én döntenek a kormányülésen a járványügyi korlátozások enyhítéséről. Vasárnap Müller Cecília országos tisztifőorvos is megerősítette az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy május 3-a után változtathatnak a korlátozásokon, és módosítják a 65 év felettiekre vonatkozó szabályokat.

KORÁBBAN ORBÁN VIKTOR EGY VIDEÓBAN BESZÉLT ARRÓL, HOGY A SZAKEMBEREK MÁJUS 3-ÁRA VÁRJÁK A JÁRVÁNY TETŐZÉSÉT.

Március 27-én vezették be a kijárási korlátozást Magyarországon. A szabályok értelmében az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák nyitva maradtak, de 9 és 12 óra között csak a 65 év felettiek mehettek ezekre a helyekre vásárolni.

A korlátozás két hétig volt érvényben, majd húsvét előtt, április 9-én bejelentette Orbán Viktor, hogy határozatlan időre meghosszabbítják a korlátozást, és hetente döntenek a fenntartásáról.