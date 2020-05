Szereti vagy utálja az online miséket? Most elmondhatja

Hogyan hatott a járvány a hitéletre? Szükség volt-e a koronavírus miatti, hitközösségeket érintő intézkedésekre? Milyen tanácsokat adnak a vezetők hívőiknek? Ha Ön keresztény közösség tagja vagy vezetője és tudja ezekre a választ, akkor végre mással is megoszthatja.

Az MTA – ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport célja alapvetően a lokális közösségekben élő keresztény alsópapság kultúraközvetítő szerepének vizsgálata a 18–20. századi Magyarországon és Erdélyben. Bár a kutatócsoport tagjai kizárólag történeti forrásokkal dolgoznak az 5 éves projektben, a koronavírus miatt kialakult helyzet dokumentációját is fontosnak tartják most. A járvány miatt megváltozott az emberek mindennapja, így vallásos élete is: az ELTE csapata pedig pont ennek a hatását méri fel egy kutatásban.

A kutatáshoz online kérdőívek segítségével nézik meg azt, hogy a vallási élet tagjai hogyan élik meg a járvány által kialakult helyzetet. A kérdőív anonim, felekezettől, kortól és nemtől független, a témából készülő dolgozatot pedig sikeressége esetén (azaz ha kellő válasz összegyűlik) a csapat tagjai egyetemi tanulmányaikhoz használják fel. A kutatás eredményeit az Indexen publikálják, így a kitöltés után a végkifejletet is elolvashatja majd. A kitölthető kérdőívek pedig:

Ha Ön keresztény közösség tagja, erre kattintson

Ha pedig keresztény közösség vezetője, akkor ide

A kérdőív kb. 30 percet vesz igénybe, a leírását pedig itt lehet elolvasni. A kutatócsoportról itt tájékozódhat.