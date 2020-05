Szlávik: Várjuk a szeptembert, addigra elkészülhet a koronavírus ellen vakcina

Gál Kristóf alezredes anyáknapja alkalmából köszöntött minden anyát, nagymamát és dédnagymamát, nekik a jelenlegi helyzetre vonatkozva elsősorban jó egészséget kívánt. Ezután ismertette a járványhelyzet vasárnap reggeli adatait , azaz azt, hogy hivatalosan 340-re nőtt a halálos áldoztatok száma vasárnap reggelre Magyarországon - három férfi és két nő - 63 és 78 év közöttiek voltak.

Jelenleg 105 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak most lélegeztetőgépen.

EDDIG 629 EMBER GYÓGYULT KI A BETEGSÉGBŐL, AZ AKTÍV ESETEK SZÁMA 2028.

A regisztrált fertőzöttek száma 2998, hatósági karanténban 10786 ember tartanak.

Szlávik: Szeptemberre elkészülhet a koronavírus elleni vakcina - az operatív törzs május 3-i tájékoztatója

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár szerint Magyarországon nem szabadult el a járvány, ennek köszönhető, hogy több mint 84 ezer jelentkező kezdheti meg az érettségi vizsgákat hétfőn. Az államtitkár ugyanakkor azt is hangsúlyozta, bárki dönthet még holnap reggel is úgy, hogy nem most teszi le a vizsgát.

Keresztféléves egyetemi felvételi is lesz, azt is a figyelmébe ajánlotta Maruzsa azoknak, akik fontolgatják még most is a halasztást.

Csak írásbelik lesznek, és az első héten csak 9-kor kezdődnek a vizsgák, hogy a reggel ne torlódjanak össze a munkába igyekvők tömegével. A tömegközlekedési járatokat sűrítették ezekben az időszakokban, az iskolák előtt pedig a rendőrség segíti majd a forgalomirányítást.

A járványügyi óvintézkedésekről is beszélt Maruzsa, aki elmondta: minden intézménybe kiszállították a védekezéshez szükséges eszközöket (maszkokat, fertőtlenítőket és kesztyűket). Minden iskolát kitakarítottak és a folyamatos takarításon kívül folyamatos szellőztetést is ígért.

Az érettségin a tanulóknak kötelező a maszkviselés akkor, amikor az iskola folysóin és a közösségi helységekben (pl. mosdókban) tartózkodnak, de a vizsgázás közben is erősen ajánlott.

Kis Róbert alezredes arról beszélt, hogy hétfőtől új szabályok lépnek érvénybe, a Budapest és Pest megyén kívüli területeket érintik a korlátozások enyhítései. Ezeken a területeke kinyithatnak az üzletek, strandok, szabadtéri fürdők, szabadtéri múzeumok és állatkertek. Hétfőtől az üzletekben és a tömegközlekedésen is kötelező lesz a maszkviselés (ez helyettesíthető orrot és szájat eltakaró kendővel vagy sállal is) és nézők nélkül megtarthatóak a sportrendezvények és az edzések is.

A hétvégén 3512-szer intézkedtek a rendőrök olyan esetekben, amikor a kijárási korlátozásokat megszegték.

Szlávik János arról beszélt, hogy sokat tudunk és tanultunk már a koronavírusról, a fertőzés lefolyásáról és bár nem tudunk eleget a pontos terjedésről, de úgy tűnik, hogy az eddigi óvintézkedések elegendőek a járvány megfékezéséhez.

A kezelési módszerek kapcsán beszélt immunerősítő terápiákról és a vérplamzma terápiáról is, amelynek lényege, hogy gyógyult betegek adják vérüket a súlyos állapotban lévők megmentéséért.

Várjuk a szeptembert, hiszen állítólag egy vagy akár különböző, HATÉKONY koronavírus elleni oltóanyag is elkészülhet

- mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője.

Szlávik vasárnap, anyák napján saját édesanyját is köszöntötte, és egyben arra kérte, vigyázzon magára, mert "nem kell mindennap boltba menni, tessék otthon maradni".

Kérdésekre adott válaszokból az is kiderült, hogy

A legjellemzőbb a szabályszegés a kijárási korlátozások bevezetése óta , hogy nem alapos indokkal indulnak el otthonról az emberek, hogy nem tartják az előírt távolságot és hogy nem a számukra kijelölt idősávban mennek boltba.

A vidéki vendéglátók kerthelyiségeiben és teraszain fogyasztó vendégek hétfőtől bemehetnek a belső terekbe, hogy használják a mosdót.

Mivel Budapesten és Pest megyében hatályban maradnak a kijárási korlátozások, ezeken a területeken csak alapos indokkal hagyhatja el az otthonát. A rendőrség ezeken a területeken felkészült és megfelelő létszámmal lesz kint a közterületeken, ellenőrizni is fognak. Aki a korlátozásokat megszegi, az ellen a "megfelelő szankciókat" fogják alkalmazni.

A külföldről hazatérő állampolgárok kötelező egészségügyi vizsgálaton esnek át, amennyiben fennáll a fertőzés gyanúja, akkor kijelölt karanténba kerülnek. Ha nem áll fenn, akkor pedig minden esetben 14 napos hatósági házi karantént rendelnek el.

Az, aki autót vásárol, teljesítheti a tulajdonjog változásról szóló bejelentési kötelezettségét a közlekedési hatóságnál, ez nem számít szabálysértésnek.

Gál Kristóf a tájékoztató végén azt is közölte, hogy nem kell aggódnia azoknak, akik hiányolták a sajtótájékoztatóról Müller Cecíliát, az országos tisztifőorvos holnaptól ugyanis ismét részt fog venni a napi tájékoztatókan.

Az Index vasárnap ezeket a kérdéseket küldte el a törzsnek: