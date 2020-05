Karácsony kezdeményezte a fővárosi kormányhivatal kizárását a Pesti úti idősotthon vizsgálatából

Karácsony Gergely kedd este nyilvánosságra hozta a Budapest Főváros Kormányhivatala által készített teljes jelentést a Pesti úti Idősek Otthonáról, illetve annak tételes cáfolatát az önkormányzat oldaláról. Karácsony szerint a jelentés hemzseg a hamis és megalapozatlan megállapításoktól.

Karácsony a Facebookján azt is közölte, hogy a részrehajlás és politikai elfogultság miatt kezdeményezi a fővárosi kormányhivatal kizárását a Pesti úti idősotthont érintő vizsgálatokból. „Állunk minden vizsgálat elé, de az csakis elfogulatlan, pártatlan és tényszerű lehet. Titkolnivaló nincs, ezért is hozzuk most nyilvánosságra a kormányhivatal megállapításait és az azokra adott tételes fővárosi választ” – írta.

A cáfolat főbb pontjait a 24.hu összegezte:

Az idősotthonban március 20-án rendelt utoljára az orvos, ami jelenléti ívvel igazolható. A hatóság által megjelölt március 12-i dátumot követően az orvos még 5 alkalommal rendelt napi 8 órát. Az nem derül ki, hogy a hatóság mire alapozza a megállapításait.

Márciusban mindennap, áprilisban pedig vagy egy tucatnyi napon volt orvosi jelenlét. A Fővárosi Önkormányzat szerint az intézmény mindvégig erőn felül gondoskodott az orvosi jelenlétről úgy, hogy március 31-től már járványügyi zárlat volt.

Az orvosi munkakör a jogszabályok szerint megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban is betölthető, nincs ok számonkérni főállású orvos jelenlétét. Azt sem írja elő jogszabály, hogy közalkalmazott orvost kell alkalmazni.

A Pesti úti idősotthon évek óta elsődlegesen a vállalkozási jogviszonyt alkalmazza, amit az intézményt rendszeresen ellenőrző hatóság is rendre megfelelőnek talált, legutóbb 2019. június 14-én. A korábbi években folytatott engedélyező hatósági ellenőrzések semmilyen jogszabálysértést nem állapítottak meg.

A folyamatos jelenlétet (napi 24 óra) egyetlen jogszabály sem írja elő szociális intézmény vonatkozásában.

A rendelkezésre álló szerződések szerint az intézmény az előírt 40 órával szemben 8 orvossal, összesen heti 53 óra szakorvosi ellátásra kötött szerződést. Ehhez számítandó továbbá 2020. március 20-ig egy fő közalkalmazott orvos heti 32 órában, illetve 2020. április 13-tól egy orvos heti 20 órában.

A Fővárosi Önkormányzat szerint okszerűtlen és minden alapot nélkülöz az a feltételezés, hogy az orvosok jelenléte bármilyen módon képes lehetett volna a tömeges fertőzés megakadályozására, mert a Covid-19 természetéből adódóan ha a fertőzés egy ilyen zárt, idős, leromlott egészségi állapotú emberek alkotta közösségben felüti a fejét, akkor rendkívül gyorsan igen nagyszámú ember megbetegedését okozhatja.

Április legelején volt néhány olyan nap, amikor részben a 65 év feletti orvosokra vonatkozó kormányzati intézkedések, részben a szerződött orvosok nem szerződésszerű teljesítése miatt nem volt fizikailag jelen orvos az intézményben, de ez nem hozható összefüggésbe a tömeges fertőzésekkel. A helyzetet figyelemmel követték a járványügyi hatóságok, és tisztában voltak az orvosi helyzettel, de konkrét intézkedést ez ügyben nem tettek.

Az általános ápolási, szakápolási feladatokon túl az általános orvosi (háziorvosi) feladatokat meghaladó szakorvosi ellátás vagy sürgősségi ellátás nyújtása nem az intézmény feladata. A feladata a beteg ezt igénylő állapotának észlelése, a szükséges további ellátásba utalásának kezdeményezése.

Április végén adtunk hírt arról , hogy a kormányhivatal vizsgálata alapján egymillió forintos büntetést szabtak ki a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott intézményre.

(Borítókép: Mentők a Pesti úti idősotthon területén 2020. április 9-én. Fotó: Huszti István / Index)