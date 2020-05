Tihanyban várják a turistákat, de kérik, tartsák be a szabályokat

A május 4-től hatályos enyhítések miatt a Veszprém megyei település is megnyitott, várja is az odalátogatókat – ugyanakkor kérnek mindenkit, hogy tartsák be a településre vonatkozó szabályokat. Az erről szóló közleményben azt írják, hogy a helyi lakosok védelme érdekében tilos parkolni az alsóbb rendű utcákban, erre a célra kizárólag a központi parkolókat lehet igénybe venni.

A vendéglátóhelyek csak szabadtéri teraszaikat, kerthelyiségeiket nyithatják meg, de itt is kötelező a védőtávolság betartása. Az éttermekben, cukrászdákban, presszókban a vendégek számára kézfertőtlenítőket helyeznek ki, a felszolgálók számára pedig kötelező a maszk viselése. Az üzletekben az eladóknak és a vásárlóknak is maszkot kell hordaniuk.

A strandok kinyitnak, de arra kérik az odalátogatókat, hogy az előírt másfél-kétméteres távolságot tartsák be.

Tihanyban egyébként egyetlen koronavírusos megbetegedést sem regisztráltak, szeretnék, ha ez így is maradna, ezért arra is kérik az utazókat, hogy csak egyénileg menjenek a településre.

„ Visszavárjuk vendégeinket, de a korlátozásokat csak a járvány lezárulása után oldjuk fel teljes mértékben. Szeretnénk Tihany értékeit átmenteni a jövőbe, ami azt is jelenti, hogy a hangsúlyt a fenntartható, felelős turizmusra tesszük ” – írják.