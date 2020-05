Hat mentős lett koronavírusos eddig

Kiss Róbert rendőralezredes elmondta, nemcsak a vásárlóknak kötelessége viselni maszkot, vagy arcot eltakaró eszközt a boltokban, hanem az üzlet üzemeltetőjének és a dolgozóknak is. Be is kell tartatni a vásárlókkal. Az operatív törzs május 10-i tájékoztatója.