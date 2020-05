Az ügyészség szerint nem terjesztett rémhírt a gyulai férfi sem

Pénteken elfogadták Csóka-Szűcs Jánosnak a gyulai ügyészségen tett panaszát, így már nem gyanúsított a Momentum-szimpatizáns facebookozó, aki közzétette, hány ágyat kellett kiüríteni a gyulai kórházban, tájékoztatta a Békés Megyei Főügyészség a Media1-et.

Ahogy korábban az Index is beszámolt róla, a napokban rémhírterjesztésre hivatkozva 24 órán belül két embert is előállított a rendőrség: kedden egy Szerencs közelében élő nyugdíjasnál, Kusinszki Andrásnál egy Facebook-bejegyzés miatt tartottak házkutatást, lefoglalták a számítógépét is.

Szolidaritási sétát tartottak pénteken A Momentum és Hadházy Ákos közös “szolidaritási sétát” szervezett Gyulára péntek délutánra, hogy megmutassák: kiállnak a szabad véleménynyilvánítás mellett. Az esemény utáni sajtótájékoztatón Fekete-Győr András és Hadházy Ákos mellett részt vett Szél Bernadett és Márki-Zay Péter, sőt maga Csóka-Szűcs János is. A sajtótájékoztató után a résztvevők véleménynyilvánítás szabadságát kihasználva dudálva, hangos hangjelzéssel autóztak körbe a településen. “Nem fogjuk a bűnös kormányzati intézkedéseket némán követni” - búcsúzott Hadházy.

Majd hasonló okból rabosították Gyulán a helyi Kossuth Kör vezetőjét, Csóka-Szűcs Jánost. Kusinszki esetében az ügyészség már korábban kimondta, hogy nem történt bűncselekmény, most pedig a Media1 híre szerint a másik férfinél is bebizonyosodott, nem terjesztett rémhírt.

Csóka-Szűcs kifogásolt bejegyzése pont azon az április 20-án történt, amikor Gyulán a Hadházy-féle dudálós demonstrációt tartották "az embertelen kórház-átszervezések és járványügyi titkolózás ellen".

A Magyar Narancs szerint a férfire azért küldték rá a rendőröket, mert a gyulai autós felvonulásról Hadházy Ákos írt a saját közösségi oldalán, majd ezt egyetlen mondat hozzáfűzésével megosztotta Csóka-Szűcs a „Gyulai cenzúramentes csevegőn”. Ez az egy mondat így szólt: „Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat.” Ezzel a rendőrség szerint veszélyhelyzetben veszélyeztette a védekezés hatékonyságát.

A férfi a 444.hu-nak személyesen is felevenítette a történteket:

Reggel hat óra után csöngettek valamivel, arra ébredtünk a felségemmel. Több rendőr és civil autó is volt, rengeteg rendőr. Azt mondták házkutatást tartanak, a laptopomat, a telefonomat és egy pendriveot foglaltak le. Azt mondták, hogy bevisznek kihallgatni, hét órakor már a rendőrségen voltunk.

Csóka-Szűcs szerint a rendőrök a gyulai rendőrkapitányságon tartott kihallgatáson megkérdezték, hogy tagja-e bármilyen pártnak vagy szervezetnek, arról viszont többszöri kérdése ellenére sem tájékoztatták, hogy pontosan miért indult vele szemben eljárás, feljelentette-e őt valaki a Facebook poszt miatt.

Csóka-Szűcs egyébként a Momentum pártoló tagja, a tavalyi önkormányzati választáson egyéni képviselőként indult is, és Cseh Katalin és Donáth Anna EP-képviselőket nevezte meg értesítendő személyekként, de szerinte a rendőrök nem keresték meg a politikusokat. Végül négyórás kihallgatás után elengedték. Csóka-Szűcs azt mondta, nem lepte meg az eljárás:

Nem először történik velem ilyen. 1987-ben egy páran nem a párt hivatalos március 15-i rendezvényére mentünk, hanem a Petőfi-szoborhoz. Pont ugyanígy vittek el utána bennünket a rendőrök. Azóta eltelt több mint 30 év, de úgy tűnik nem változott semmi. A nagyapám miatt a Rákosi-rendőrség tartott házkutatást, nálunk a család ehhez hozzá van szokva.

A koronavírus megjelenése előtti években – egész pontosan a 2013 és 2018 júliusa közötti időszakban – egyébként egyetlen ilyen bűncselekményt sem regisztráltak Magyarországon: ha akadt is néhány feljelentés, vádemelésig egyik ügy sem jutott el. Erről ebben a cikkünkben olvashat részletesebben.