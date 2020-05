Koronavírus: 3 újabb áldozat, 1662 aktív eset

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3509 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg. Ezzel 451 főre emelkedett az elhunytak száma, 1396-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1662 főre nőtt az egy nappal korábbi 1654-ről.

Az aktív fertőzöttek 56%-a, az elhunytak 78%-a, a gyógyultak 61%-a budapesti vagy Pest megyei. 562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 47-en vannak lélegeztetőgépen – írja a kormányzati koronavírus oldal.

Az elvégzett tesztek száma 135 ezer fölé nőtt, míg a hatósági házi karanténban lévők szám 10 470-re csökkent (a hét elején még több mint 11 ezer volt). Az összes, 3509 fertőzött csaknem fele budapesti, de lélekszámarányosan Zalában és Fejér megyében hasonló a járvány intenzitása.

A magyarországi koronavírus-járvány alakulását az alábbi, folyamatosan frissülő grafikonokon követheti nyomon:

A kormány szombaton jelentette be, hogy lazítanak a járványügyi korlátozásokon. Orbán Viktor szerint a szombat délelőtti szakmai háttérmegbeszéléseken világossá vált, hogy a járvány erejét Budapesten is letörték. Így Budapesten is áttérhetnek, igaz megfontoltan és óvatosan, de áttérhetnek a védekezés második szakaszára. Bár Budapesten még így is egy kicsit szigorúbbak lesznek a szabályok, mint a megyékben (beleértve immár a hét közepe óta Pestet is), a következő lazítások lépnek vasárnap éjféltől érvénybe:





a másfél méteres távolságot meg kell tartani egymástól.

Az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön a maszk viselése kötelező.

A közterületek, parkok és a szabadtéri játszóterek látogathatóak hétfőtől.

A 65 év felettiek 9-12 között látogathatják az üzleteket, mindenki más az ezen kívüli időszakban.

A piacok nyitvatartásáról és az időseknek fenntartott sávról a kerületi önkormányzatok rendelkezhetnek.

Az éttermekben, kávézókban, cukrászdákban a teraszokat megnyithatják, bent viszont nem lehet fogyasztani. A védőtávolsághoz szükséges feltételekről az üzemeltetőknek kell gondolkodniuk.

A strandok, a szabadtéri múzeumok, a fürdők és az állatkert nyitva tarthat - bárki által korlátozás nélkül igénybe vehetők.

A vendéglátóhelyeknek 2020. szeptember 1-ig nem kell közterület-használati díjat fizetniük a teraszok után, mivel óriási veszteségeket szenvedtek el ezek a helyek.

Az istentiszteteket és miséket meg lehet tartani,

ahogy az esküvőket és a temetéseket is. Június 15-étől lehet lagzi is, ha 200 főnél kevesebben vesznek részt rajta.

(Borítókép: Orvos vizsgál egy beteget a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított Covid Ortopéd-Traumatológiai Osztályon, a fővárosi Szent János Kórházban, 2020. május 14-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI)