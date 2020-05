Dorosz Dávid: A főváros a lehető legkevésbé szeretné bevonni a kormányt a Lánchíd felújításába

A Főváros vizsgálja annak lehetőségét, hogy minél kevésbé kelljen bevonni a kormányt a Lánchíd felújításába, nyilatkozta az ATV híradójában Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes. Hozzátette, a híd állapotát naponta ellenőrzik a Budapest Közút munkatársai, hetente készülnek jelentések, és kisebb javítási munkálatokat most is végeznek a szerkezeten.

A főpolgármester-helyettes azt is elmondta, hogy több forgatókönyvön dolgoznak. Az egyik szerint a híddal együtt a Váralagutat is lezárják és felújítják, de az is lehet, hogy csak gyalogos forgalom lesz a jövőben a Lánchídon.

Karácsony Gergely csütörtökön jelentette be, hogy a járvány és a kormányzati elvonások miatt el kell halasztani a Lánchíd felújítását.

Fürjes tájékoztatást kér Karácsonytól

Fürjes Balázs államtitkár váratlan meglepetésnek nevezte a lépést a főpolgármesternek címzett nyílt levelében. Az államtitkár szerint a felújítás halasztása szöges ellentétben áll azzal, amit főpolgármester néhány hónapja még nagyon határozottan képviselt ebben a kérdésben, és amit a főváros által készíttetett mérnöki szakvélemény is egyértelműen javasolt a Fővárosi Önkormányzatnak.

A főpolgármester 2019 végén rendelte el, hogy készüljön mérnöki szakvélemény a Lánchíd állapotáról, amely megállapította, hogy "a Lánchíd felújítása 6 hónapon (azaz június 10-én) túl nem halasztható".

Fürjes azt kérte, segítsen Karácsony a helyzetet tisztázni, és mondja el, melyik állítás az igaz:

a Lánchíd már tavaly év végén nagyon kritikus állapotban volt és felújítása halaszthatatlan, vagy

a Lánchíd állapota mégsem kritikus, és a felújítás bizonytalan időre való elhalasztása kockázatmentes, helyes és indokolt.

Át kell alakítani a főváros költségvetését

A Lánchíd felújítása továbbra is prioritás, de a járvány és a kormányzati elvonások új helyzetet teremtettek, reagált nem sokkal ezután a Főpolgármesteri Hivatal az államtitkár levelére.

Azt írják, a kormányzati elvonások, a járvány elleni védekezés költségei, az elmaradt kormányzati támogatások és a kieső bevételek miatt át kell tekinteni több beruházást. Ilyen a Lánchíd felújítása, ami továbbra is prioritás, ám újra kell tervezni a beruházás költségeit, szakmai tartalmát és a híd majdani funkcióját.

Az ATV szombat esti híradójában arról beszélt Fürjes, hogy bármikor készek tárgyalni a Lánchíd felújításáról, és a kormány továbbra is segíti a beruházást. "Állunk rendelkezésre - fogalmazott az államtitkár - A Vitézy Dávid vezette Budapest Fejlesztési Központ szívesen részt vesz egy közbeszerzés megszervezésében, ha ezzel lennének gondjai a fővárosnak. Kérdéseink vannak, segítő szándékkal állunk az ügyhöz."