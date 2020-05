Orbán a belügyminiszterre, és nem Káslerre bízta az egyeztetést az egészségügyi dolgozókkal

Azt látjuk, hogy a belügyminiszter nem csak az orvosi kamarával, de más szervezetekkel, meghatározó szereplőkkel, köztük az egészségügy véleményvezéreivel széles körben konzultál. Láthatóan ezt valamilyen miniszterelnöki jóváhagyással teszi

- mondta Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke egy Népszavának adott interjúban. Szintén a Népszavából derült ki az is, Pintér Sándor egyeztetett az egészségügy esetleges reformjairól a Magyar Rezidens Szövetséggel is, azt kérve, hogy a fiatal orvosokat képviselő szervezet a jövő hétig juttassa el javaslatait a minisztériumhoz.

Kincses elmondta: a koronavírus-járvány kezdete óta ötször fogadta őt a belügyminiszter, és a találkozókat mindig Pintér kezdeményezte. Arra a kérdésre, hasonló egyeztetések folynak-e az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjével és így az egészségügyi tárcáért felelős miniszterrel, Kásler Miklóssal is, Kincses azt felelte:

A miniszter úr nem kért tőlünk semmit, de mi jó néhány javaslatunkat eljuttattuk a tárcának. Ilyen volt például, hogy az összes egészségügyi dolgozó, aki Covid-fertőzötté válik, minden külön eljárás nélkül kapjon száz százalékos táppénzt. Az szintén kértük, hogy ezt a karanténra kötelezettek is kapják meg, hiszen a foglalkozásuk révén éri őket hátrány. Ezt az Emmi-nél nem sikerült elérnünk.

Kicses ugyanakkor azt is hozzátette: "Az is köztudott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma is belevágott egy hasonló feladatba, munkacsoportokat hoztak létre, ott is készül valamilyen megújítási koncepció. Ebből számomra az következik: van kormányzati szándék arra, hogy végre történjen valami az egészségügyben."

Kincses - ahogy arról már korábban is beszélt - úgy gondolja, az orvosok bérrendezése kellene, hogy minden átalakítás alapja legyen, rendezni kellene a hálapénz kérdését, erősíteni kellene a háziorvosok kompetenciát, hogy kevesebb beteget kelljen továbbküldeniük, és fejleszteni kellene a regionális centrumkórházakat.

Kincses a jövőről azt mondta: