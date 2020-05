Semjén, ne turkálj a nadrágunkban – a transznemű törvény ellen tüntettek

Transzneműek és aktivisták tiltakoztak péntek délután a Hősök terén: rövid beszédeket mondtak, és szimbolikusan elégették az anyakönyvi kivonatukat is, tiltakozva a kormánytöbbség egyik legújabb törvénye ellen, ami ellehetetleníti a transzneműek nemváltási lehetőségét.

Magyarországon és külföldön is felháborodást szült még áprilisban az a parlament elé benyújtott törvényjavaslat, ami szerint bevezetik a születési nem fogalmát, amit az anyakönyvi kivonatba is beleírnak. Mivel ez egy megváltoztathatatlan adat lesz, eszerint a magyar transzneműek nem tudják a megélt nemük szerinti nemet jogilag is elismerni – azaz például egy nő, akinek férfi a nemi identitása, férfi nevet használ, illetve férfiként öltözik, nem tudja elismerni ezt jogilag is.

Gulyás Gergely erről azt mondta a tiltakozó EP-képviselőknek, hogy a törvénymódosítás

NEM ÉRINTI A FÉRFIAK ÉS NŐK JOGÁT AHHOZ, HOGY SZABADON MEGÉLHESSÉK ÉS KIFEJEZHESSÉK AZ IDENTITÁSUKAT, AHOGY ŐK AKARJÁK.

Ezzel a kijelentéssel az a gond, hogy hiába élheti meg valaki szabadon a nemi identitását, egy egyszerű ügyintézés is hatalmas bonyodalmakkal járhat akkor, ha valakinek a megélt identitása és a hivatalos iratai teljesen mást mutatnak. A törvénytervezet benyújtásakor négy transzneművel beszélgettünk, akik elmondták, hogy milyen ma Magyarországon transzneműként élni, és hogy milyen hétköznapi problémákkal járhat, ha elfogadják a törvényt:

Próbáltam biszexuális fiú lenni, de rájöttem, hogy se biszex, se fiú nem vagyok

A nemváltoztatásra eddig egy hosszas eljárás keretében, de volt lehetőség. Azután viszont, hogy a parlament elfogadta, Áder János pedig aláírta ezt a salátatörvénybe beleírt változtatást, május végétől megszűnt itthon ez a lehetőség.

Erre válaszul péntek késő délután egy húszfős, transznemű és nem transznemű aktivistákból álló csoport tiltakozott a Hősök terén egy flashmob keretében. A nemváltást ellehetetlenítő 33-as paragrafus eltörlését kérték, többek közt azért, mert elmondásuk szerint ez mások életén semmit sem változtat, mások nem nyernek vele, de az ő életükben nehézséget fog okozni a munkahelyen, az orvosnál, a postában vagy egy egyszerű igazoltatásnál is. Értetlenül idézték a KDNP-s Vejkey Imre mondatát is, aki a parlamenti vitában azt mondta erről a kérdésről, hogy

az, hogy az érintettek hogy látják, teljesen közömbös.

A tiltakozók arra kíváncsiak, hogy miért olyan fontos ez a törvény, miért kellett – a megkérdezésük nélkül – keresztbe tenni nekik, vagy hogy miért kell majd a nemváltás előtt álló embereknek külföldre menniük azért, hogy az alapvető emberi jogaik ne sérüljenek.

A tüntetés vége felé többen az anyakönyvi kivonatukat égették el: legtöbben csak a másolatát, de volt, aki a valódi anyakönyvi kivonatát. A nagyjából húszperces esemény végére pedig egy véletlen, de tökéletes időzítéssel egy hatalmas szivárvány jelent meg a Hősök tere felett.