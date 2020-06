Megint megbüntette a fővárosi kormányhivatal a Pesti úti idősotthont

A Pesti úti idősotthonban kirobbant tömeges fertőzések miatt indított vizsgálatok keretében újabb hatósági figyelmeztetést és büntetést kapott az intézmény, közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. A közlemény szerint

a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idősotthonban már 50-re nőtt a halálos áldozatok száma, 312 lakó és 36 dolgozó fertőződött meg.

A kormányhivatal több ellenőrzést is tartott az elmúlt hetekben az intézményben, többek között vizsgálta a megtett járványügyi intézkedéseket, az orvosi ellátást, az ápolási-gondozási és higiéniai körülményeket.

A kormányhivatal azt írta, már korábban komoly hiányosságokat talált a gondozottak orvosi ellátásában, az ápolók és gondozók számában, a higiéniai feltételekben is. Mindezek összességében hozzájárulhattak az intézményben történt tömeges fertőzéshez.

A kormányhivatal az orvosi ellátás hiányosságai mellett annak dokumentációjában is komoly hiányosságokat és szabálytalanságokat talált, és most újabb határozatban figyelmeztette az intézményt arra, hogy megfelelően végezze az orvosi ellátás dokumentálását, átlátható és egységes módon vezesse, hogy mikor, milyen orvos látja el a betegeket, az orvosok jelenlétét igazoló dokumentációt pontosan vezesse

– áll a közleményben, amely szerint a kormányhivatal ezúttal arra is figyelmeztette az intézményt, hogy ha külsős orvosokat vonnak be a lakók ellátásába, azt is megfelelően dokumentálják, és legyen egyértelmű, hogy melyik orvos mit csinál, a szerződésekben is rögzíteni kell, hogy mi a feladatmegosztás közöttük. Ha hiányozna a szerződtetett külsős orvos, annak pótlásáról gondoskodjanak.

A hiányosságok miatt a hatóság 200 ezer forint szociális igazgatási bírságot is kiszabott az intézményre.

Mint ismert, a Pesti úti idősotthonban az elmúlt hetekben intézményi, lokális járvány alakult ki, 50 koronavírus-fertőzött halt meg, messze a legtöbben a magyarországi intézmények közül. Az intézmény vezetője nyugdíjba vonult, miután a rendőrség bejelentette, hogy foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomozást indítottak az ügyében.

Az idősotthonnal kapcsolatban hetek óta folyik a politikai vita, hogy ki a felelős a történtekért. Először Müller Cecília beszélt arról, hogy nem találtak mindent rendben a fővárosi önkormányzat kezelésében álló intézményben, majd Orbán Viktor kezdte emlegetni Karácsony Gergely felelősségét, és a kormánysajtó is nekiesett a főpolgármesternek, aki szerint viszont az állami szervek hibásak, az intézményben mindent jól csináltak, a fertőzést pedig szerinte a kórházakból hurcolták be az idősotthonba.

A rendőrségi nyomozáson kívül a fővárosi kormányhivatal a higiéniai szabályok megsértése miatt már egymillió forintra bírságolta meg az intézményt, a főpolgármester ugyanakkor a fővárosi kormányhivatal kizárását kérte az ügyből elfogultság miatt, ennek elbírálásában azonban az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az illetékes.

A Pesti úti idősotthonban, illetve annak kapcsán kialakult helyzettel korábban ebben a cikkben foglalkoztunk részletesen, az ügyben írt összes cikkünket itt találja.