Müller Cecília: Ma döntünk arról, hogy teljesen újranyissuk-e az egészségügyet

Határátkelők megnyitásáról tartott beszámolót Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs keddi tájékoztatóján, hiszen keddtől mind a tizenkét szlovén–magyar átkelőhely megnyílik, az ellenőrzés megszűnik. 427-re emelkedett a járványhelyzettel kapcsolatos büntetőeljárások száma, hatósági házi karanténban pedig 9523 fő van, sorolta még el.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette a járványhelyzet legfrissebb adatait, melyek szerint tehát mindössze 3 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést az elmúlt 24 órában, ezzel 4017 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 2 krónikus beteg, így 550 főre emelkedett az elhunytak száma, ugyanakkor egyre több gyógyult van, keddre 2324-en már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1143. Az aktív fertőzöttek 41 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti, de több megyében, így például:

Baranyában, Bács-Kiskunban, és Tolnában nincs már aktív fertőzött.

Eközben 365 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen.

Az országos tisztifőorvos szerint 23 olyan, igazolt koronavírus-fertőzött elhunytról tudunk Magyarországon, akiknek nem volt ismert alapbetegsége.

Müller Cecília azt is bejelentette, hogy feloldotta a kijárási korlátozásokat a hajléktalanok, pontosabban az otthontalanokat ellátó szociális intézmények esetében, mert ezekben az otthonokban, átmeneti szállásokon, éjszakai menedékhelyeken nincs számottevő megbetegedés.

Úgynevezett kérdésekre válaszolva a tisztifőorvos elmondta, hogy a légkondicionálók használata csak a tömegközlekedési eszközökön okoz kockázatot, ott is csak abban az esetben, ha azok nincsenek megfelelőképpen tisztítva és karbantartva, ugyanakkor a közlekedési vállalatok információi szerint ezt az intézkedést minden esetben végrehajtották.

Müller Cecília szerint nem biztos, hogy ugyanazokat a krónikus betegeket vissza kell vegyék a kórházak, akiket a járvány miatt elbocsátottak, azaz hazaküldtek. A tisztifőorvos egy kérdésre válaszolva bejelentette, hogy

kedden döntenek arról, hogy az egészségügyi ellátórendszer a járvány előtti kapacitásaival működjön-e újra a jövőben, azaz, hogy újranyithassanak-e a kórházak. erről a döntésről szerdán ad majd tájékoztatást müller Cecília.

Eközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) illetékesei a legújabb kutatási adatokat összegezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tünetmentes fertőzöttek nem játszanak jelentős szerepet a Covid-19-járvány terjesztésében. Ezért a WHO most már azt ajánlja a kormányoknak, hogy

ERŐFESZÍTÉSEIKET A TÜNETES FERTŐZÖTTEK AZONOSÍTÁSÁRA ÉS KONTAKTJAIK AZONOSÍTÁSÁRA FORDÍTSÁK.

A WHO szerint ugyan igaz, hogy bizonyos esetekben a tünetmentes fertőzöttek is átadhatják a fertőzést másoknak, ez azonban nagyon ritkán történik meg. A pandémia gyors terjedése ezért a légzőszervi tünetekkel rendelkező fertőzötteken alapszik, őket kell alapvetően megtalálni és izolálni.