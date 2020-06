Karácsony új buszsávokat jelentett be a Bartók Béla úton és a Baross utcában

Karácsony Gergely és Krizsó Szilvia beszélgetett a Budapest Restart beszélgetéssorozat harmadik részében, amit a Budapest Városháza Facebook-oldalon adtak élőben, a téma pedig a budapesti közlekedés, a közösségi közlekedés, az autós közlekedés és a kerékpáros közlekedés összehangolásának lehetőségei voltak. Illetve, hogy mit akar a város a rakpartjával, a körútjával, a belvárosával kezdeni. És fontos bejelentéseket is tett a beszélgetésben Karácsony:

új buszsávok létesülnek a Hegyalja úton és a Baross utcában,

a Bartók Béla úton a buszok a vágányokon fognak közlekedni,

megkezdődött a Pesti fonódó villamoshálózat kiépítése a ferencvárosi szakasszal és a Soroksári út - Haller utcai deltavágány építésével,

közvetlen, átszállásmentes kapcsolat lesz Pesterzsébet és a belváros, illetve a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér között.

Emellett a kerékpárszállítás lehetősége is bővülni fog:

a budai fonódó után az összes Pesten közlekedő Tátra típusú villamoson is lehetséges lesz, illetve a szükséges hatósági engedélyeztetést követően az M4-es metró vonalán.

Megkezdődik továbbá a Mol Bubi nemrég bejelentett megújítása is.

A beszélgetésben a főpolgármester elmondta, hogy szerinte most van lehetőség sok mindent újragondolni a városban, így a közlekedést is. Bár a járvánnyal bizonyos szempontból mérséklődtek a közlekedési problémák, de nem minden tekintetben, és nem is egy friss probléma Budapest életében. Szerinte bár sokan úgy érzik, visszaállt az autósforgalom, de valójában a várost nézve nem teljesen. Bár az ingyenes parkolás miatt nagy a forgalom a belvárosban, de a város főbb útvonalain körülbelül 80%-ra állt vissza a forgalom, a járvány korlátozásainak csúcsán egyébként a szokásos 40%-ára esett vissza.

A közösségi közlekedésben nagyobb visszaesés volt, a korábbi szint 15%-ára esett vissza, de még az elmúlt hetekben is csak 25-30%-ára állt vissza. A jegybevétel tekintetében óriási kiesést jelentett ez.

Karácsony szerint ha egy városban mindenkit arra ösztökélünk, hogy autóval közlekedjen, akkor a dugóban fog ülni mindenki. Ha nem ezt akarjuk, "nyitnunk kell vitákat, kísérletezni kell", mondta, például a kerékpársávokkal. Utóbbi kapcsán elmondta, vannak olyan városrészek, ahol semmilyen konfliktus nem volt a kerékpársávokból, a Nagykörút lett szimbolikus ügy.

A főpolgármester szerint

át kell gondolnia a városnak, mit jelent a Nagykörút.

Hogy a városszövet szerves része, vagy csak egy út, "amin átrobogunk". Hogy a célforgalom és az átmenő forgalom aránya milyen, hogy mennyire élhető. Fontosabb például szerinte a bringasávnál is például, hogy valódi élet legyen a Nagykörúton. Autósok szerint például nem igazán van ott élet, a biciklisávot is lehetne a járdák rovására kialakítani, de a főpolgármester szerint pont az lenne a cél, hogy ott valódi élet legyen, kávézókkal üzletekkel.

"A város legnagyobb problémája, hogy a nagy, régi városi útjainkból közlekedési folyosókat csináltunk, Autópályákat"

- mondta Karácsony. Szerinte ez a város történelmileg úgy alakult ki, hogy nem bír annyi autót, ezért alternatívákat kell kínálni. Hozzátette, hogy a budapesti tömegközlekedés egyáltalán nem rossz, sőt, nagyon jó a lefedettsége. Van probléma vele persze, például szerinte még mindig drága a közösségi közlekedés. Ezen szeretnének is változtatni, de annak finanszírozását még egyelőre nem látja. Emellett az emberek komfortigénye is egyre nő, nem feltétlenül száll már fel nyári melegben az ember egy nem légkondicionált villamosra például.

"Ha nem csinálunk semmit, akkor a olyan városunk lesz, ahol se megállni, se haladni nem lehet"

- mondta Karácsony, aki szerint sokat segíthet ezen, ha belenyúlnak néhány helyen a közlekedésbe, lásd a fentebb bejelentett változtatások.

(Borítókép: A Bartók Béla út a Gellért tér felé. Fotó: Bődey János / Index)