Hatalmas felhőszakadás csapott le Budapestre

Az előrejelzésnek megfelelően hatalmas felhőszakadás csapott le vasárnap délután Budapestre. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék több helyen problémát okozott – a Nyugati téren például a többi nagy esőhöz hasonlóan vízeséssé változtak az aluljáróba vezető lépcsők. Olvasói észlelés alapján a 4-es metró Móricz Zsigmond téri megállója, de az Árkád üzletközpont sem bírt az időjárással, mindkettő beázott.

Fotó: Kép: A csapadékzóna az OMSZ radarképén

A korábban jelzett 20-40, helyenként 50 milliméternyi csapadék egyáltalán nem tűnt túlzásnak, a Budapest fölött órákra megálló zivatarlánc hatalmas mennyiségű esőt zúdított a városra. Több helyen jég is hullott, Budapest belvárosában volt, ahol egy annyi ideig megmaradt a járdán a jég, hogy szinte téli látványt kölcsönzött az utcának.

A jég, illetve a felgyülemlett esővíz több helyen megnehezítette a közlekedést, a fővárosi Izabella utcában például az autók tengelyéig állt a víz. Szintén a vihar miatt fél óra alatt több mint hetven helyszínre riasztották a tűzoltókat – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője vasárnap kora délután az MTI-vel. Az egységeknek a kidőlt fák és a leszakadt ágak eltávolítása, illetve megrongált épületrészek adnak folyamatos munkát – közölte Kolozsi Péter a katasztrófavédelem részéről.

A hosszan tartó viharért konvergens zónák mentén fejlődő, lassú mozgású zivatarok voltak a felelősek az Időkép szerint. Ezek a kiadós felhőszakadás mellett jégesőt is okoztak a Duna vonalának széles sávjában és a főváros tágabb környezetében. A hirtelen leesett nagyobb mennyiségű csapadék villámárvizet, többfelé jégkárt okoznak.

Nagytarcsára például 36 mm eső zúdult rövid idő alatt,

az Időkép itt mérte a legtöbb csapadékot a főváros környékén.

A vasárnapra kiadott előrejelzés szerint Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Komárom-Esztergom megyében másodfokú, az ország többi területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt is. A késő délelőtti, déli óráktól ismét zivatarok alakulhatnak ki nagy területi lefedettség mellett. A legtöbb és legintenzívebb zivatarok továbbra is északnyugat-délkelet sávban várhatók.

15 Galéria: Hatalmas felhőszakadás volt vasárnap az ország középső részén Fotó: Olvasónk, Sean / Index

Emellett viharos szélre is készülni kell, néhol 90 kilométer/óra feletti szél is lehet. Helyenként nagyméretű (2 centiméter átmérőnél nagyobb) jégre is lehet számítani. Ekkora jégdarabokat jelent, mint a törpepapagájok tojása, érdemes lehet készenlétben tartani a telefonokat, fotómasinákat.