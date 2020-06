Búcsúzik az operatív törzs

A veszélyhelyzet megszűnésével véget érnek az operatív törzs sajtótájékoztatói, de az operatív törzs tovább működik a háttérben, jelentette be Gál Kristóf rendőrszóvivő a szerdai utolsó sajtótájékoztatón.

Ezután Lakatos Tibor rendőrezredes összefoglalta az operatív törzs munkáját.

Az operatív törzs 113 napja működik.

Lakatos felsorolta, hogy az ügyeleti központban a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a rendőrség, a Katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, a terrorelhárítás, az Idegenrendészeti Főigazgatóság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Agrárminisztérium együtt dolgozik.

187 654 hívás érkezett be a központi telefonszámra, naponta átlagosan kétezer.

64 674 emailt kaptak, naponta közel 700-ra válaszoltak az ügyeletesek Lakatos szerint.

"Mindenkinek békés, vírusmentes nyarat kívánok" - búcsúzott ez Lakatos.

Müller Cecília országos tisztifőorvos előbb elismételte a szerda reggeli adatokat. Egy újabb magyarnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4078-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Meghalt két idős, krónikus beteg, ezzel 567-re nőtt a halottak száma, 2547-en pedig már meggyógyultak. Az aktív esetek száma 964, 210 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen.

Az aktív fertőzöttek 39 százaléka, a halottak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti.

Nemek megoszlása:

57 százalék nő,

43 százalék férfi.

Az aktív esetek megyénkénti eloszlása:

Budapest 337 aktív eset,

Zala 151,

Komárom-Esztergom 128,

Pest megye 128,

Fejér megye 127,

Nógrád megye 24,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 11,

Csongrád-Csanád 6,

Hajdú-Bihar megye 4,

Békés, Győr-Moson-Sopron és Vas megye 2-2,

Borsod, Jász-Nagykun, Veszprém 1-1 aktív fertőzött van.

Baranya, Bács-Kiskun, Heves, Somogy, Tolna megyékben nincs aktív fertőzött.

A halottak száma részletesen:

Budapest 340 halott,

Pest megye 93,

Fejér 43,

Komárom-Esztergom 38,

Zala megye 26,

Veszprém megye 8,

Borsod, Csongrád-Csanád 6-6,

Baranya, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun, Tolna megyékben 2-2 ember,

Bács, Somogy 1-1 halott van,

Békés, Szabolcs, Vas megyékben nem volt haláleset.

Jellemzően az idős, krónikus betegségben szenvedők haltak meg Müller szerint.

24 ember halt meg alapbetegség nélkül.

Az összes fertőzött korosztály szerinti eloszlása:

65-79 év közöttiek közül került ki az összes fertőzött 25 százaléka,

a 80 év felett közül 20 százaléka;

30 év alatt az országban nem halt meg senki Müller szerint.

20 év alatti korosztályban 90-en fertőződtek meg összesen.

100 ezer lakosra 41 fertőzött és 6 halott jut az országban.

93 importált eset volt Magyarországon, ők külföldről hozták be a fertőzést, de az összes Magyarországon regisztrált fertőzöttnek csak két százalékát teszik ki.

Ausztria 33,

Egyesült Királyság 17,

Olaszország 5,

Németország 5,

Spanyolország 4,

Törökország 4,

Franciaország 3,

Svájc 3,

Izrael 3,

Usa, Irán 3-3,

Hollandia, Mexikó 2,

Csehország 1,

Portugália 1,

Saint Lucia 1.

Müller ezután összefoglalta a járvány megjelenését a világban. Szerinte még fogtuk decemberben a pezsgőspoharainkat, amikor jött a hír, hogy Kínában megjelent a vírus, és akkor még nem gondoltuk volna, hogy eljön Európába, nemhogy világjárvány lesz belőle. Aztán január végén már mindenki felkapta a fejét, mert már az Egészségügyi Világszervezet tizenegy országból jelentett fertőzöttet.

Az országos tisztifőorvos szerint azért nőtt Magyarországon lassan az esetszám, mert időben meghozták a lépéseket a járvány megfékezése ellen. Emellett Müller "rendkívül hálás" Müller, hogy a lakosság betartotta a szabályokat. Április elejétől látták, hogy zárt közösségben terjed jobban a járvány, mint az idősotthonok és a kórházak. Ezután már "nagyon lassú csökkenésnek voltunk tanúi Müller szerint". Március 15-én jelentették az első halálesetet Magyarországon.

Müller ezután köszönetet mondott mindenkinek, így a lakosságnak, az egészségügy mindenféle területén dolgozóknak, az idősotthonokban és óvodákban, iskolákban dolgozóknak, az operatív törzsnek és támogatóinak.

Kiss Róbert rendőr alezredes előbb elismételte, hogy június 17-től Románia-Magyarország között gond nélkül lehet közlekedni. Megjelent egy uniós weblap is, ami az utazási korlátozások feloldásáról tájékoztatja az embereket.

"Én is azt a feladatot kaptam, hogy egy rövid áttekintést adjak" arról, a rendőrség milyen lépéseket tett az elmúlt hónapokban, mondta Kiss. Ezután elismételte, hogy a kormány március 11-én rendelte el a veszélyhelyzetet, ekkortól állították fel a határellenőrzéseket több határszakaszon, március 12-től már házi karanténokat is ellenőriztek, majd azt is elismételte Kiss, mi mikor nyílt meg lassanként az országban.

Legvégül Gál Kristóf köszönte meg a "mémgyárosoknak", akik "elképesztő magasságokba" emelkedtek a mémekkel, ezzel pedig segítették az operatív törzs munkáját. Sminkeseknek, fodrászoknak, hangosítóknak és operatőröknek is megköszönte a segítséget. Mivel a rendőrök saját egyenruhájukat hordják,

Müller Cecília pedig a kezdetek óta saját ruhatárából öltözködik,

így a stylistoknak nem mond köszönetet Gál. Ezután minden jót kívántak.

