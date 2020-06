Háromszázmilliárdért rendelt a kormány lélegeztetőgépeket, most meg eladja majd, ami nem kell

A koronavírus-járvány legrosszabb hazai forgatókönyve miatt ugyan kb. 8000 lélegeztetőgéppel számoltak korábban, a kormány azonban ennek dupláját, kb. mintegy 16 ezer lélegeztetőgépet rendelt be, hogy abból 10 ezer biztosan beérkezzen – és ez körülbelül 300 milliárd forintba kerül. Erről Menczer Tamás külügyi államtitkár beszélt az M1-en szerdán.

„A lélegeztetőgépek természetesen jöttek az országba folyamatosan, most mérlegelni fogják a szakemberek, hogy jányra van szükség egy esetleges második hullámmal kapcsolatban, amire pedg nincs szükség, azt értékesíteni fogjuk" – mondta Menczer, és hozzátette, érdeklődők már most vannak Afrikából, és az ázsiai régóból. Még nem érkezett be minden lélegeztetőgép, mondta.

Ezzel párhuzamosan lélegeztetőgépek gyártásába kezdtek, több ízben is: a Műszaki Egyetem által tervezett saját fejlesztésű gépből napi tíz darab készül, míg Vácon a Celitron nevű cég készít lélegeztetőgépeket. Velük 1000 darab Panther 5-ös gép gyártásáról egyeztek meg, ezek azonban maradnak Magyarországon, „ez a világ legjobb gépe", mondta róla Menczer, megindokolva, hogy miért nem szeretnék ezt értékesíteni.

A második hullámra való felkészülésről azt mondta, hogy felkészülnek rá, és „természetesen minden szükséges eszközt megrendelünk, ami kellhet a védekezésben", mondta. Úgy véli, sokkal jobb helyzetben lesz Magyarország, mint előzőleg, „az nem fordulhat elő, és nem is fog előfordulni Magyarországon, hogy valakinek nincs gép, valakinek nem kap lélegeztetőgépet, akinek szüksége lenne rá".