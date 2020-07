Őszig lezárnák Belső-Erzsébetvárost az átmenő forgalom elől

Cikkünk folyamatosan frissül...

Élőben vitázik az Indexen Niedermüller Péter, a VII. kerület polgármestere és Zsendovits Ábel, a Szimpla alapítója és tulajdonosa. A téma a napokban elfogadott, minden idők legszigorúbb csendrendeletének tűnő kerületi szigorítása.

Niedermüller szerint arra a kérdésre, hogy miért most jött a rendelet, az a válasz, hogy október 13-án "megváltozott a világ Erzsébetvárosban", az előző városvezetés pedig a korábbi 8-9 évben nem csinált semmit a bulinegyeddel. A rendeletet már a járvány előtt elkészítették, ugyanakkor a Kormányhivatal nem engedélyezte, hogy a járványhelyzet idején kihirdessék.

Zsendovits azt mondja, hogy a rendelet 80 százalékával egyetért, finomhangolva volna még, viszont nem most hirdette volna ki, hanem mondjuk januárig várt volna a kihirdetésével. Amivel nem ért egyet például, hogy egy évre kaphatnak engedélyt, ami problémássá teszi, hogy tervezhessenek a vállalkozók. "Kicsit csorbul a kiszámíthatóság meg a tervezhetőség" - fogalmazott

Niedermüller szerint a munkacsoport nem fejezte még be a munkáját, finomhangolásra van lehetőség, és soha nem is mondták, hogy nincs. A polgármester is úgy látja, problémás lehet, ha csak 1 évre szólnak az engedélyek, de várja, hogy tegyenek javaslatot.

Világosan szeretném leszögezni, az önkormányzat nem ellensége a vendéglátósoknak, még akkor sem, ha vannak vitáink

- fogalmazott a polgármester.

A polgármester világossá szeretné tenni, hogy a közteresek ellenőriznek a kerületben, és a jövőben is fognak, de ez csak amiatt meglepő, mert a korábbi időben nem tartották és tartatták be a törvényeket.

Mik a fő problémák?

A problémák 90 százaléka közterületen keletkezik, nem a teraszokon; itt sem a vendéglátóhely biztonsági őreinek és tulajdonosának sincs lehetősége rendet tartani, Zsendovits szerint a rendőri jelenlét lehetne megoldás.

Niedermüller hasonlóan látja, a kerületi rendőrség viszont emberhiánnyal küzd. A polgármester ugyanakkor ragaszkodik hozzá, hogy a törvények legyenek betartva, mert az csak káoszhoz vezet, ha egyes törvényeket betartanak, másokat pedig nem. Niedermüller mindenképpen szeretné, ha a bűnözés, kábítószerhasználat, prostitúció kiszorulna a kerületből.

A polgármester szerint attól nem fog megváltozni a helyzet, hogy három vidéki rendőrt felhoznak intézkedni. A napokban is kiállt két székesfehérvári rendőr az utcasarokra, de leginkább bámészkodással töltötték az időt, mert olyat még nem láttak, mint ami a bulinegyedben megy.

Niedermüller azt mondta, hogy amíg nem mozdul meg Pintér Sándor és az országos rendőrfőkapitány az ügyben, addig semmi sem fog változni, sőt, lehet, hogy egyre rosszabb lesz. Az önkormányzat ugyanakkor szeretne mindent megtenni a saját eszközeivel, hogy javítson a közbiztonságon.

A közterületi zajongás jelentős része a helyek előtt dohányzó emberektől származik, ennek tekintetében viszont a parlamentnél pattog a labda, a trafiktörvényen csak az országgyűlés tud változtatni - mondta Zsendovits.

Jó és rossz helyek

Niedermüller szerint aki már járt az Erzsébetvárosban, pontosan tudja, hogy vannak jó és rossz helyek, az önkormányzatnak pedig az az érdeke, hogy a jó helyeket támogassa. Szerinte nem a kocsmatúrákat kell támogatni, azt támogassa más máshol. De hogy mi a jó hely? Aki betartja a rendeletet és azon felül próbál belefolyni a kerület kulturális életének szervezésébe - mondta Niedermüller, aki szerint mindenkinek az az érdeke, hogy minőségi turizmus legyen a kerületben.

A közterületi alkoholfogyasztás 90 százaléka a trafikokban árult alkoholból származik, ezt azonban nem tudja szabályozni a kerület. Annyit tudnak csinálni, hogy megbüntetik, aki a közterületen iszik - mondta a polgármester.

A belváros zöldítése

A csendrendelet nem fogja 2 hét alatt megoldani a bulinegyed problémáit, Niedermüller szerint ugyanakkor egy hosszú folyamat kezdetéről beszélünk. Ebben például egy lépés, hogy a VI. és VII. kerület összefogva hamarosan életbe léptet egy szigorú átmenőforgalom-korlátozást. A polgármester szerint ez a Károly körúttól az Akácfa utcáig, a Dohány utcától a Király utcáig "nagy és kiterjedt forgalomkorlátozás lesz", hasonlóan, mint ahogy az V. kerületi Egyetem téren van.

A cél, hogy több legyen a bicikli, a sétáló, a gyalogos, és kevesebb a parkoló autó - mondta a polgármester, aki azt is reméli, hogy ezzel zöldülhet a kerület. A kezdeményezést örömmel fogadja Zsendovits is.

Miről szól a csendrendelet?

A bulinegyed ügye hosszú évek óta húzódik, a területen működő vendéglátóhelyekre virágzó nemzetközi buliturizmus épült, miközben a helyi lakosok szerint egyre élhetetlenebbé válik a városrész. A tavaly ősszel megválasztott új polgármester, a DK-s Niedermüller Péter már a kampányban azt ígérte, rendezi a helyzetet. A szigorítás időzítése ugyanakkor nem szerencsés a vendéglátóhelyek szempontjából, hiszen a koronavírus-járvány megrogyasztotta a turizmust, és éppen most, a közösségi korlátozások lazítása után remélték, hogy elkezdődhet némi konszolidáció.

A rendelet a vendéglátóhelyeket és a boltokat is szabályozza: