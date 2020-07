Orbán: A kormány ne nyaralgasson, hanem figyeljen

„A siker kulcsa bennünk van. Azt kell a magyaroknak megérteni, hogy ez egy szakaszgyőzelem. Nincs vakcina, tehát nem tudjuk magunkat beoltatni, hogy ne kapjuk el a fertőzést. Mivel az országot nem tudjuk kiszakítani Európából, és nem is akarjuk, ezért a környező országok hatással vannak ránk” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban, a szokásos péntek reggeli interjúban.

„Sokan vagyunk, akik úgy érezzük, ha egy évben legalább egyszer nem megyünk tengerre, börtönben vagyunk” – mondta a miniszterelnök, de arra kérte a magyarokat, hogy ne külföldre menjenek nyaralni, hanem például a Balatonra.

Emberek fürdőnadrágban, bikiniben, fagylalt, lángos, az emberek úgy érzik, kitört a szabadság, de őrizzük meg az óvatosságot. A kormány pedig ne nyaralgasson, hanem figyeljen, legalábbis még pár hétig

– tette hozzá.

De az interjú egy pontján azt is mondta, hogy

ha az egészségügyben jól végzik a dolgukat, nem lesz második hullám.

Ezért a miniszterelnök, mint fogalmazott, nem csupán a fényt látja az alagút végén, hanem szerinte akár még erősebben is kikerülhetünk a járvány okozta válságból, mint amilyen helyzetben előtte voltunk.

Orbán ezután főképp az uniós és migrációs kérdésekről beszélt.

Ne legyünk balekok

A miniszterelnök elismételte, hogy Szerbia kivételével nem nyitjuk meg a nem EU-s országok előtt a határainkat. A határvédelem egyben egészségügyi védelem is Orbán szerint. Ezután Brüsszelről és a menekültekről beszélt, kitérve a 2015-ös röszkei eseményekre is. Most nemcsak a menekültekről, hanem „a migráció és a járványügy összefüggéséről kérdezünk a nemzeti konzultációban, de inkább az egészségügyről és a járványról”, tette hozzá.

„Azt gondolják a magyar emberek, nyugaton biztos jobban mennek a dolgok. De ha az ember, mint például én, benne van a dolgok sűrűjében”, látja, hogy például Szlovákia és Csehország pénzügyi helyzete rendezettebb, mint a nyugati államoké, hiába volt korábban kommunizmus ezekben az országokban. „A magyar emberek nagyon lassan realizálják, vagy nem igazán, hogy az egész közép-európai perspektíva megváltozott: pénzügyeink rendezettebbek, de egy baj van: szegényebbek vagyunk”, ezért aztán miért járjanak rosszul a V4-ek Brüsszel döntései miatt, amiért elvárják, hogy mi segítsük a bajba jutott déli államokat.

„Ne legyünk balekok. Áll is a bál Brüsszellel, késhegyre menő viták zajlanak Európában a gazdaság újraindításával kapcsolatban” – mondta Orbán, aki azonban nyugodt, mert ma a parlament elfogadja a 2021-es költségvetést, de azért „nem lesz kolbászból a kerítés”. Szerinte „áttörést” jelentő elemek is vannak a jövő évi költségvetésben, mint például „ha az asszonyok szülnek”, akkor több pénzt fognak kapni.

Erkölcsi mélypont, a tűz és a víz csatája

Orbán szerint „az elmúlt harminc év erkölcsi mélypontja” volt az elhíresült MSZP-s álvideó. A kormányfő szerint az ellenzék folyamatosan arról akarja meggyőzni az országot, hogy baj van a védekezéssel, pedig nincs. „Azt meg végképp nem értem, hogy kilopkodják a postaládákból a nemzeti konzultációs kérdőíveket” – mondta a miniszterelnök, aki szerint azonban a magyarok okos, felnőtt emberek, el tudják dönteni maguktól, ki akarják-e tölteni ezeket a kérdőíveket.

Mindenesetre Orbán szerint neki nem a baloldallal kell foglalkoznia, hanem a kormányzással.

Ha fair elbánást kapunk a most zajló vitákban, akkor együtt tudunk mozogni Németországgal, amely mostantól az Európai Unió soros elnöke, mondta Orbán, bár

a tüzet és a vizet nehéz együttműködésre bírni,

utalva arra, hogy például a migráció kérdésében nem ért egyet a két ország. „Mi saját gyerekeket, magyar gyerekeket akarunk”, a németek másképp gondolkodnak erről, tette hozzá a miniszterelnök.