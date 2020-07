Veszélyes az autóban hagyott fertőtlenítő, erre figyelmeztet az államtitkár

Ha a kézfertőtlenítő-folyadék párologni kezd, elég egy szikra is ahhoz, hogy begyulladjon a gőz – ezért semmiképpen se hagyják az autóban ebben a melegben!

- írja Facebook-oldalán Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára. Az égő autóról készült fotóval illusztrált posztban a politikus azt javasolja, hogy "miután leparkoltak, vigyék magukkal a folyadékot, vagy használjanak fertőtlenítő kendőt az autóban."

Az államtitkár bejegyzéséről közleményt is írt az ITM, amelyben emlékeztet, hogy a kézfertőtlenítőkben lévő alkohol ugyanis gyúlékony folyadék, ami már igen alacsony hőfokon, mindössze 20 °C környékén elkezd párologni, ami a hőmérséklet emelkedésével felerősödik. "A gépkocsi zárt légtérében feldúsulhat az alkoholgőz és elég egyetlen, úgynevezett statikus elektromosságból származó szikra is ahhoz, hogy begyulladjon. Elegendő, ha beszállunk az autóba, és a ruhánk az üléshuzathoz dörzsölődik, az autóban hagyott kézfertőtlenítőből kiszabadult, a nyári tűző napsütés okozta magas hőmérséklet miatt feldúsult alkoholgőz lángra kaphat. De az autó rejtett elektromos zárlata is beindíthatja a gyulladást" - olvasható a közleményben.

A fokozottan tűzveszélyes, magas alkoholtartalmú kézfertőtlenítő szereket jól szellőző helyen kell tárolni, 0-35 °C hőmérsékleten, tehát nem szabad nyáron a zárt gépjárműben hagyni, ahol nem szellőzik a belső tér, és a hőmérséklet akár 50 fokig is emelkedhet.