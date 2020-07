Tarlós: Nem csodálkoznék, ha a kormányhoz kerülne a Lánchíd

"Bizonyos értelemben" nem örülne, ha a kormányhoz kerülne a Lánchíd, de megértené, reagált Tarlós István az atv.hunak, miután Hollik István pénteken bejelentette, a kormány átveszi a Lánchíd felújítását, ha a főváros vezetése még sokáig késlekedik, "szerencsétlenkedik".

"Nem csodálkoznék, ha ilyen lépést tenne a kormány. Ha én főpolgármester lennék, biztosan nem szívesen engedném át senkinek a Lánchidat” mondta az előző polgármester, Orbán Viktor jelenlegi tanácsadója.

Szerinte a főváros részéről csak "a hókuszpókusz folyik, a panaszkodás, az egész egy mese", az, hogy a Lánchíd felújítását nem kezdték el, "semmi számszerűség nem támasztja alá a racionális térben."

Tarlós úgy véli, Karácsonyék egyszerűen nem akarták elkezdeni a felújítást, azzal kalkuláltak, hogy politikai szimpátiát váltanak majd ki mint Budapest védelmezői, ha folyamatosan csak arra panaszkodnak, hogy a kormány nem ad nekik pénzt a Lánchídra. Arra, hogy a főváros részéről a több mint 100 milliárdot kitevő fejlesztési hiteltörlesztésekre hivatkoznak, Tarlós István azzal reagált: ez valóban így van, de ezeket leghamarabb 2030-ban, aztán 2039-ben, 2044-ben és végül 2049-ben kell csak majd tételesen törleszteni, ez évente tíz milliárdos kiadást jelent, míg a fővárosnak 408 milliárdos költségvetés áll a rendelkezésére.

Korábban Karácsony így reagált Hollik fenyegetésére a facebookon:

"Kilenc évig nem csináltak semmit, most kórusban aggódnak a Lánchídért, és miközben ezt teszik, küldenek a fővárosnak egy levelet, hogy szeretnék telepakolni a hidat bombákkal és rakétákkal ahhoz a tűzijátékhoz, amit a felmérések szerint még a támogatóik is utálnak. Szép, nem? A Lánchídon nem lesz semmiféle tűzijáték. Az előző és a mostani városvezetés között pedig sok különbség van, de ide most egy tartozik: ők nem újították fel a Lánchidat, mi pedig felújítjuk."