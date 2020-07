Merkely Béla: Szeptemberben jöhet a második hullám

Bár Horvátország zöld járványügyi besorolást kapott a magyar kormánytól, ez a járványhelyzet alakulásával bármikor változhat, ezért érdemes idén inkább belföldön nyaralni – mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az ATV híradójának.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap jelentette be, hogy a kormány zöld, sárga és piros kategóriába osztja a világ országait, és a különféle színkódokkal különböző mértékű szigor – a határon elvégzett teszt és karantén – jár. A zöld országból érkezők korlátozás nélkül beléphetnek. Merkely szerint Horvátország a viszonylag magas napi esetszámok ellenére azért kapott zöld utat, mert a legtöbb eddigi igazolt magyarországi esetben a fertőzés inkább Szerbia vagy Ukrajna felől érkezett. (Arról, hogy a kutatók szerint pontosan honnan hurcolták be hozzánk a vírust az első hullámban, itt írtunk részletesen.)

A határon elvégzett tesztekkel kapcsolatban a Merkely is megerősítette, amiről már Gulyás Gergely is beszélt: a határátlépéskor kötelezően elvégzendő teszteket csak augusztus 1-ig állja az állam, utána a beutazóknak maguknak kell fizetni értük. A rektor elképzelése szerint ez úgy nézne ki, hogy az érintettek egy listáról választhatnák ki, hogy melyik szolgáltatóval szeretnék elvégeztetni a tesztjüket.

Merkely szerint a környező országokban azért nőhetett meg az igazolt fertőzöttek száma, mert sok helyen már akkor lazítani kezdtek a közösségi korlátozásokon, amikor az adatok ezt még nem indokolták. A rektor egyúttal újabb jóslattal is előállt a koronavírus-járvány második hullámáról: most azt mondta, szerinte az szeptemberben érkezhet meg, mert akkor kezdődik az iskola, munkába is többen mennek majd, és a hűvösebb idő miatt zárt térben is többet leszünk.

Ugyanő egyébként július elején még azt mondta, novemberben jöhet a második hullám, majd másnap arról beszélt, hogy nem lehet kizárni, hogy már a nyáron megérkezik. Arról, hogy miért nehéz erről megalapozott jóslatokat tenni, illetve hogy úgy általában mit lehet tudni egy esetleges második magyarországi járványhullámról, ebben a cikkben írtunk részletesen.