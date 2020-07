Gulyás: Vörös, sárga és zöld kategóriába sorolják az államokat

Koronavírus-fertőzöttség szerint három kategóriába (vörös, sárga és zöld) sorolja a világ országait a kormány, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A sárga vagy vörös országból érkezőknek a határon egészségügyi vizsgálat lesz, ami, ha igazolja a fertőzésgyanút, karanténba kell vonulni. Horvátország egyelőre zöld marad, Ukrajna vörös, Románia pedig sárga.

Aggasztó jeleket lát a kormány: a környező országokban nő a fertőzöttség, mondta Gulyás Gergely sajtótájékoztatón. Az első csatát megnyertük, az életet sikerült újraindítani, az egyik legbiztonságosabb ország a világon, de meg kell akadályozni, hogy a vírust külföldről behurcoljuk, tette hozzá a miniszter.

Gulyás közölte: minél jobban tudjuk kontrollálni a határokat, annál jobban meg tudjuk őrizni a biztonságot. A határellenőrzést ezért szigorítani kell: kedd éjféltől vörös, sárga és zöld kategóriába sorolják az államokat veszélyesség szerint – időközönként felülvizsgált tisztifőorvosi határozatban.

Sárga vagy vörös országból érkezőknek a határon egészségügyi vizsgálat lesz, ami, ha igazolja a fertőzésgyanút, karanténba kell vonulni. Augusztus 1-től, ha valaki sárga vagy vörös kategóriájú országból érkezik haza, a tesztelés költségét magának kell viselni, ha nem akar kéthetes karanténba menni.

Vörös kategóriába tartozik Albánia, Bosznia, Koszovó, Észak-Macedónia, Fehéroroszország és Ukrajna, valamint Ázsia és Afrika országainak nagy része.

Sárga kategóriába tartozik Bulgária, Portugália, Románia, Svédország, Nagy-Britannia, Norvégia, Oroszország, Szerbia, Japán, Kína, USA.

Horvátország egyelőre a zöld kategóriában marad.

Mint arról beszámoltunk , öt újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4234 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, az elhunytak száma változatlanul 595 fő, 3036-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 603 fő. 128 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 5-en vannak lélegeztetőgépen.

Magyarország rendben van, nálunk a veszélyt a behurcolás jelenti – mondta pénteken reggel Orbán Viktor miniszterelnök, mivel „jövünk-megyünk, behozzuk a vírust”, minden új fertőzésnél megtalálható valamilyen külföldi elem, mozzanat.

Romániában és Horvátországban a legrosszabb helyzet

Romániában az utóbbi 24 óra alatt 698 új koronavírus-fertőzöttek azonosítottak. Az országban az utóbbi két napon is meghaladta, illetve megközelítette a 600-at az egy nap alatt diagnosztizált fertőzések száma. A járvány terjedési ritmusa az országban a héten meghaladta az áprilisi első tetőzéskor feljegyzett szintet: most már minden nap megdől az ismert aktív koronavírus-fertőzöttek rekordja is. Szombaton 8794 aktív fertőzöttről tudtak a közegészségügyi hatóságok.

Horvátországban is rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma. Pénteken 140-nel nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 3672-öt, és egy új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 118-ra nőtt. A betegek közül 124-en vannak kórházban, közülük hárman lélegeztetőgépen. Az aktív betegek teljes száma 1088. A vírus főleg családi összejöveteleken terjed: esküvőkön, keresztelőkön és nyilvános rendezvényeken.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett legfrissebb adatok szerint az elmúlt 24 órában az előző napi kétszeresével, 34 újabb esettel 1827-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet ugyanakkor nem regisztráltak Szlovéniában, a járvány halálos áldozatainak száma így 111 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 16-an vannak kórházban, közülük senkit nem ápolnak intenzív osztályon.

Több másik környező országban is újra emelkedésnek indult a fertőzöttek száma az elmúlt hetekben, Horvátország például már pénteken szigorításokat is vezetett be . Szombaton Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere azt mondta , a járvány második hullámának határára érkeztünk.