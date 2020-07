Tihanyi építkezések miatt kérik az építési törvény felülbírálását

Az LMP felszólította a kormányt, hogy a 2017-ben életbe lépett építési törvényt vizsgálja felül, és szüntesse meg a kiskapukat – számolt be az MTI a párt társelnökének tihanyi sajtótájékoztatójáról.

Schmuck Erzsébet azt mondta, ugyancsak elvárják a kormánytól, hogy közpénzből ne támogasson olyan projekteket, amik csökkentik Magyarország zöldfelületeit, és munkahelyteremtésre hivatkozva „a Fidesz oligarcháinak gazdagodását” szolgálják.

Az ellenzéki politikus szerint a Tihanyi-félsziget természetvédelmi értékei veszélybe kerültek. Azt mondta, óriási „kormányközeli beruházás” kezdődik a félszigeten a Kisfaludy-program részeként, a Tihanyi Kastélyszálló és Tréning Központ megépítésére 8,6 milliárd forintot nyertek el.

Schmuck szerint a természetkárosító beruházások, építkezések az elmúlt években felpörögtek a Tihanyi-félszigeten, és a szabálytalanságoknak kedvez a 2017-ben életbe lépett építési törvény. Azt mondta: ha szabálytalanságra derül fény, nincs példa arra, hogy az épületeket lebontanák, csak kiszabnak egy nagyobb bírságot, amit az építtetők bekalkulálhatnak a beruházás költségeibe.

A természetkárosításra példaként hozta, hogy ledózeroltak a félszigeten egy hegyet, a majdnem egyhektáros telken múlt év végéig szőlő, rét és gyümölcsös volt, most ugyanott óriási gödör található, amin egy majdnem 400 négyzetméteres, lakófunkcióval is rendelkező mezőgazdasági épület lesz pazar kilátással. Erről nemrég a 444.hu számolt be.

A Tihanyi-félsziget erdői, szőlői, valamint a külső és a belső tó számos ritka növénynek és állatnak biztosít élőhelyet, a területnek különleges geológiai értéke is van. Ezek az „egyedi pótolhatatlan természeti, történeti értékek a pénz és a vagyon hatalmasainak nem számítanak, és ebben a Fidesz-kormány is partnerük” – mondta Schmuck Erzsébet.